En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Escándalo
Deudas
POLÉMICA

Escándalo en en el "Caso Felman": demandaron a cuatro exfutbolistas argentinos por deudas millonarias

Un gigante de las apuestas de Nevada inició acciones legales contra cuatro exfutbolistas argentinos. Se les reclama el impago de créditos de juego y podrían enfrentar detenciones o embargos si regresan a Estados Unidos.

Escándalo en en el Caso Felman: demandaron a cuatro exfutbolistas argentinos por deudas millonarias

Cuatro nombres históricos del fútbol argentino de la década del 90 se encuentran en el ojo de la tormenta judicial en Estados Unidos. El casino Resorts World Las Vegas inició una demanda millonaria contra Sergio “Ratón” Zárate, Norberto Ortega Sánchez, Sergio “La Bruja” Berti y José “Turu” Flores, a quienes les reclama una deuda conjunta de US$2,6 millones por créditos de juego no cancelados.

Imagenes notas A24 - 2026-04-22T152333.416

La demanda, presentada en el Tribunal del Condado de Clark, sostiene que los exfutbolistas utilizaron los denominados markers —instrumentos de crédito que funcionan como cheques en el circuito de las apuestas— que luego resultaron imposibles de cobrar por falta de fondos.

Quiénes son los exfutbolistas argentinos demandados en Las Vegas

El reclamo recae sobre figuras que brillaron en los clubes más grandes de Buenos Aires:

  • Sergio Zárate: Es el más comprometido, con un reclamo de US$1.000.000 por instrumentos emitidos en marzo de 2025.

  • Norberto Ortega Sánchez: Exjugador de San Lorenzo, enfrenta una deuda de US$625.000.

  • Sergio Berti y José Flores: Las exfiguras de River y Vélez, respectivamente, afrontan reclamos de US$500.000 cada uno por operaciones realizadas en abril del año pasado.

Qué riesgos corren los implicados si viajan a Estados Unidos

Si bien las deudas de juego contraídas en el exterior no tienen consecuencias legales directas dentro de Argentina, la situación es crítica si los exjugadores intentan ingresar a suelo estadounidense. Deberán responder ante la Justicia y, de no hacerlo, podrían enfrentar sentencias en rebeldía que habiliten embargos de bienes. En el peor de los escenarios, podrían sufrir detenciones al momento de ingresar al país, tal como sucedió recientemente con el periodista Quique Felman.

Qué es el "Caso Felman" y cómo se vincula con los jugadores

El antecedente que encendió las alarmas fue el de Enrique “Quique” Felman, quien estuvo detenido 13 días en Miami por una deuda de US$300.000 con el mismo casino. Este caso funciona como una advertencia directa, ya que Felman recuperó su libertad recién después de cancelar lo adeudado.

Detrás de este esquema aparece la figura de Maximiliano Palermo, señalado como el intermediario que organizaba los viajes de lujo a Las Vegas. Según testimonios de los involucrados, Palermo facilitaba el acceso a créditos elevados bajo la promesa de que, en caso de pérdida, el dinero para devolverlo al casino estaría cubierto. Sin embargo, tras generarse las deudas, el organizador habría "desaparecido del planeta", dejando a los apostadores frente a una ofensiva legal que ahora suma intereses y honorarios legales.

La investigación también pone el foco en el entorno de Palermo, cuyo padre ya cuenta con un antecedente por lavado internacional de dinero vinculado a maniobras para sacar divisas de la Argentina y blanquearlas a través de los casinos de Nevada. Por el momento, la defensa de los exfutbolistas en Estados Unidos será clave para evitar consecuencias migratorias definitivas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Escándalo Deudas Futbolista

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar