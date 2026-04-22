Escándalo en en el "Caso Felman": demandaron a cuatro exfutbolistas argentinos por deudas millonarias

Sergio Zárate: Es el más comprometido, con un reclamo de US$1.000.000 por instrumentos emitidos en marzo de 2025 .

Norberto Ortega Sánchez: Exjugador de San Lorenzo, enfrenta una deuda de US$625.000 .

Sergio Berti y José Flores: Las exfiguras de River y Vélez, respectivamente, afrontan reclamos de US$500.000 cada uno por operaciones realizadas en abril del año pasado.

Qué riesgos corren los implicados si viajan a Estados Unidos

Si bien las deudas de juego contraídas en el exterior no tienen consecuencias legales directas dentro de Argentina, la situación es crítica si los exjugadores intentan ingresar a suelo estadounidense. Deberán responder ante la Justicia y, de no hacerlo, podrían enfrentar sentencias en rebeldía que habiliten embargos de bienes. En el peor de los escenarios, podrían sufrir detenciones al momento de ingresar al país, tal como sucedió recientemente con el periodista Quique Felman.

Qué es el "Caso Felman" y cómo se vincula con los jugadores

El antecedente que encendió las alarmas fue el de Enrique “Quique” Felman, quien estuvo detenido 13 días en Miami por una deuda de US$300.000 con el mismo casino. Este caso funciona como una advertencia directa, ya que Felman recuperó su libertad recién después de cancelar lo adeudado.

Detrás de este esquema aparece la figura de Maximiliano Palermo, señalado como el intermediario que organizaba los viajes de lujo a Las Vegas. Según testimonios de los involucrados, Palermo facilitaba el acceso a créditos elevados bajo la promesa de que, en caso de pérdida, el dinero para devolverlo al casino estaría cubierto. Sin embargo, tras generarse las deudas, el organizador habría "desaparecido del planeta", dejando a los apostadores frente a una ofensiva legal que ahora suma intereses y honorarios legales.

La investigación también pone el foco en el entorno de Palermo, cuyo padre ya cuenta con un antecedente por lavado internacional de dinero vinculado a maniobras para sacar divisas de la Argentina y blanquearlas a través de los casinos de Nevada. Por el momento, la defensa de los exfutbolistas en Estados Unidos será clave para evitar consecuencias migratorias definitivas.