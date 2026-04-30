Contar ovejas para dormir: cómo surgió esta tradición y qué tan efectiva es, según la ciencia

Contar ovejas para conciliar el sueño es una práctica tan extendida como antigua. Su origen se remonta a una tradición que combina literatura medieval, costumbres rurales y la persistente dificultad para dormir.
Desde la antigüedad, contar ovejas es uno de los métodos más populares para intentar conciliar el sueño cuando aparece el insomnio.
Desde la antigüedad, contar ovejas es uno de los métodos más populares para intentar conciliar el sueño cuando aparece el insomnio.
Contar ovejas para conciliar el sueño es una práctica tan extendida como antigua. Su origen se remonta a una tradición que combina literatura medieval, costumbres rurales y la persistente dificultad para dormir.
La primera referencia documentada aparece en el siglo XII, en Disciplina Clericalis, escrita por Pedro Alfonso de Huesca. Allí se relata la historia de un rey con severos problemas de insomnio que obligaba a su narrador a contarle historias cada noche.
Cansado de esa rutina, el cuentacuentos ideó un relato deliberadamente monótono: un hombre debía cruzar un río crecido con un rebaño de ovejas, trasladando de a dos animales en una pequeña barca. El detalle minucioso de cada viaje, repetido una y otra vez, terminó por adormecer al rey antes de que la historia concluyera. El efecto se apoyaba en algo simple: la repetición constante y la falta de estímulos.
Con el tiempo, la anécdota se difundió por Europa y fue retomada siglos después por Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha, donde Sancho Panza sugiere contar cabras como método para inducir el sueño. De esta manera, la idea quedó asociada a un recurso sencillo frente a las noches de vigilia.
Más allá de su origen literario, también existe una explicación práctica. En la Europa medieval, los pastores solían contar su rebaño al anochecer para asegurarse de que ningún animal se hubiera extraviado. Esa tarea repetitiva, realizada en silencio y en entornos sin distracciones, favorecía naturalmente la relajación mental.
Con los años, la costumbre derivó en la imagen actual: ovejas saltando una valla mientras se cuentan mentalmente. El número cien se popularizó como un límite simbólico, aunque muchas personas continúan hasta quedarse dormidas.
Pese a la antigüedad de esta técnica, la ciencia moderna relativiza su eficacia. Un estudio de la Universidad de Oxford concluyó que contar ovejas puede ser menos efectivo que imaginar paisajes tranquilos o practicar técnicas de respiración. Según se explicó esto se debe a que el conteo, al ser demasiado básico, no siempre logra distraer lo suficiente de las preocupaciones.
Aun así, por su simplicidad, su carácter casi ritual y su transmisión a lo largo de generaciones, sigue siendo uno de los recursos más conocidos para combatir el insomnio, especialmente entre los más chicos. En un contexto donde dormir bien es cada vez más difícil, esta práctica mantiene su lugar como un clásico que, aunque no siempre funcione, forma parte del imaginario colectivo en todo el mundo.