Contar ovejas para dormir: cómo surgió esta tradición y qué tan efectiva es, según la ciencia

La otra versión sobre el origen de contar ovejas para dormir

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Más allá de su origen literario, también existe una explicación práctica. En la Europa medieval, los pastores solían contar su rebaño al anochecer para asegurarse de que ningún animal se hubiera extraviado. Esa tarea repetitiva, realizada en silencio y en entornos sin distracciones, favorecía naturalmente la relajación mental.

Con los años, la costumbre derivó en la imagen actual: ovejas saltando una valla mientras se cuentan mentalmente. El número cien se popularizó como un límite simbólico, aunque muchas personas continúan hasta quedarse dormidas.

Pese a la antigüedad de esta técnica, la ciencia moderna relativiza su eficacia. Un estudio de la Universidad de Oxford concluyó que contar ovejas puede ser menos efectivo que imaginar paisajes tranquilos o practicar técnicas de respiración. Según se explicó esto se debe a que el conteo, al ser demasiado básico, no siempre logra distraer lo suficiente de las preocupaciones.

Aun así, por su simplicidad, su carácter casi ritual y su transmisión a lo largo de generaciones, sigue siendo uno de los recursos más conocidos para combatir el insomnio, especialmente entre los más chicos. En un contexto donde dormir bien es cada vez más difícil, esta práctica mantiene su lugar como un clásico que, aunque no siempre funcione, forma parte del imaginario colectivo en todo el mundo.