Cajeros automáticos: por qué se recomienda no tirar los comprobantes en la basura

Entre la información más común que aparece en estos tickets se encuentran:

Los últimos dígitos de la tarjeta o cuenta

El monto retirado o consultado

El saldo disponible

La fecha y hora exacta de la operación

La ubicación del cajero automático

Si bien ninguno de estos datos por sí solo permite acceder a una cuenta bancaria, combinados pueden convertirse en una herramienta valiosa para alguien con intenciones de fraude.

La basura del cajero: un punto vulnerable que muchos ignoran

A diferencia de otros espacios públicos, la papelera ubicada junto a un cajero automático tiene una particularidad clave: es predecible.

Quien busca información no necesita recorrer toda la ciudad ni rebuscar en cualquier lugar. Sabe exactamente dónde encontrarla.

Ese pequeño cesto concentra diariamente decenas de tickets descartados, muchos de ellos sin romper, con información perfectamente legible. Es, en términos simples, una fuente directa de datos recientes sobre movimientos financieros de personas reales.

Y ahí es donde aparece el riesgo.

Cómo operan los estafadores con información mínima

El delito ya no depende únicamente de hackeos sofisticados o robos físicos. Hoy, una de las herramientas más utilizadas es la ingeniería social, es decir, engañar a las personas para que entreguen información por voluntad propia.

En ese contexto, un ticket puede ser el disparador.

Imaginá esta situación:

Una persona retira dinero un martes por la tarde. Tira el ticket en la papelera del cajero y sigue su día. Horas después, alguien toma ese comprobante y obtiene datos clave: lugar, horario y tipo de operación.

Con esa información, el estafador puede construir un relato creíble:

“Hola, lo llamamos por un retiro detectado en un cajero de su zona el día de hoy a las 16:42…”

El dato es real. Y eso cambia todo.

La víctima, al escuchar información precisa, baja la guardia. A partir de ahí, el engaño puede escalar: solicitudes de verificación, códigos, claves o accesos que nunca deberían compartirse.

El valor de lo creíble: cuando el detalle hace la diferencia

En la mayoría de las estafas, el factor decisivo no es la tecnología, sino la confianza.

Los delincuentes lo saben. Por eso, cada dato real que logran conseguir aumenta exponencialmente la credibilidad del engaño.

Un ticket no es peligroso por sí mismo, pero sí lo es como pieza de contexto. Es lo que permite que una historia falsa suene auténtica.

Y en ese punto, la víctima deja de percibir el riesgo.

Un hábito masivo que facilita el problema

Lo más preocupante es que este comportamiento está completamente normalizado.

Miles de personas, todos los días, tiran sus tickets en el mismo lugar donde realizaron la operación. Sin romperlos, sin pensarlo, sin considerar las posibles consecuencias.

Es un gesto automático.

Pero justamente ahí radica el problema: lo automático suele ser lo menos cuestionado.

La falsa sensación de seguridad

Muchas personas creen que, como el ticket no tiene el número completo de la tarjeta ni el PIN, no representa un riesgo real. Y en parte es cierto.

Pero esa visión ignora un punto clave: la seguridad no se rompe de una sola vez, sino en pequeños pasos.

Un dato aislado puede no significar nada. Pero varios datos juntos, obtenidos de distintas fuentes, pueden construir un perfil bastante completo.

Y en ese escenario, el ticket deja de ser insignificante.

El rol del entorno: cuándo y dónde importa

No todos los lugares tienen el mismo nivel de riesgo.

Un cajero automático ubicado en la vía pública, con alta circulación de personas, sin supervisión directa, aumenta las probabilidades de que alguien acceda a esos tickets descartados.

En cambio, dentro de una sucursal bancaria, el riesgo puede ser menor, pero no inexistente.

La clave está en entender que cualquier espacio compartido implica exposición.

Qué recomiendan los especialistas en seguridad bancaria

Frente a este escenario, las recomendaciones son claras y fáciles de aplicar.

No requieren conocimientos técnicos ni cambios drásticos en la rutina. Solo un poco más de atención.

Las principales sugerencias son:

Evitar imprimir el ticket si no es necesario Muchos cajeros permiten omitir el comprobante. Es la opción más segura.

No dejar el ticket en el cajero bajo ninguna circunstancia Es el punto más importante.

Destruir el ticket antes de descartarlo Romperlo en varios pedazos reduce la posibilidad de que sea utilizado.

Guardar el comprobante si puede ser útil En algunos casos, sirve como respaldo ante reclamos.

Un cambio simple con impacto real

A diferencia de otras medidas de seguridad más complejas, esta recomendación tiene una ventaja clave: es fácil de aplicar de inmediato.

No requiere apps, configuraciones ni conocimientos previos.

Es simplemente cambiar un hábito.

Y aunque parezca menor, ese cambio puede eliminar una fuente de información que, en manos equivocadas, podría ser utilizada para engañar.

La importancia de la conciencia digital en la vida cotidiana

Vivimos en una era donde la información tiene un valor enorme. Cada dato, por pequeño que sea, puede ser utilizado de múltiples formas.

En ese contexto, la seguridad ya no depende solo de bancos o sistemas tecnológicos, sino también de las decisiones individuales.

Lo que hacemos con un papel, con un mensaje o con un dato aparentemente trivial puede tener consecuencias mayores.

El error que todos pueden evitar

No se trata de generar miedo ni desconfianza extrema. Tampoco de dejar de usar cajeros automáticos.

Se trata de algo mucho más simple: ser conscientes de los pequeños gestos que pueden exponernos innecesariamente.

Tirar un ticket en la basura del cajero es uno de ellos.

Y como todo hábito automático, solo necesita ser cuestionado una vez para empezar a cambiar.

Una práctica cotidiana que merece atención

En definitiva, el ticket de un cajero automático no es peligroso por lo que muestra, sino por lo que puede permitir.

Es una pieza más en un rompecabezas que los estafadores saben armar muy bien.

Por eso, la próxima vez que retires dinero, hay una decisión mínima que puede marcar la diferencia:

Guardarlo, romperlo… o simplemente no imprimirlo.

Porque en un mundo donde la información vale tanto, cuidar incluso los detalles más pequeños es una forma inteligente de protegerse.