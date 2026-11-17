Grasa blanca y la menor acumulación de pigmentos

La grasa blanca, en cambio, se presenta en animales cuya dieta se basa más en concentrados y granos. Estos alimentos contienen menores cantidades de carotenoides, lo que resulta en una menor acumulación de pigmentos en el tejido adiposo y, por ende, una apariencia más blanca.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria recomienda la grasa bien blanca como una señal inicial de frescura. Sin embargo, aclara que no toda grasa amarilla es indicativo de deterioro. El color debe considerarse junto con otros aspectos como el tono rojo profundo de la carne, su textura firme y elástica, y las condiciones de conservación. La tonalidad amarillenta, si bien puede relacionarse con la alimentación a base de pasturas, debe ser evaluada en conjunto con el resto de las características del producto para determinar su calidad general.