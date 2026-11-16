¿No tiene plata? La China Suárez quedó expuesta por sus propias palabras: qué hacía con el dinero que ganaba

La actriz explicó que, mientras algunos de sus compañeros destinaban sus ingresos a comprar propiedades, ella elegía otro estilo de vida. Sus prioridades pasaban por viajar, compartir experiencias y darse gustos con sus afectos.

"Me iba de vacaciones, viajaba. Para tus compañeros por el segundo departamento y vos nada, nada. Pero bueno, me iba, no sé, te digo, mis lujos en ese momento eran irme a Pinamar, invitar a toda mi familia, invitar a mis amigas, alquilar una casa", contó.

En esa misma entrevista, Eugenia reconoció que siempre tuvo una relación particular con el dinero y que nunca fue demasiado estricta a la hora de administrarlo.

"A mí la plata me gusta gastarla y compartirla con mis amigos o con mis hijos. Para mí la plata está para eso. Y hago viajes, invito a mis amigas o invito, no sé, es como la vida. Pienso que me puedo morir mañana", expresó.

La confesión tomó otra dimensión después de las acusaciones de Wanda Nara, que puso en duda la capacidad económica de la actriz y cuestionó que pudiera sostener su estilo de vida sin el respaldo financiero de sus parejas.

En otro fragmento de las entrevistas que volvieron a circular, la China profundizó sobre su filosofía respecto de las ganancias que obtenía trabajando desde adolescente. Allí explicó que ganar dinero siempre le gustó, aunque no necesariamente con el objetivo de acumular una fortuna.

"Siempre me encantó ganar plata porque sabía que era un instrumento para tener la vida que a mí me gustaba tener", sostuvo. Cuando le preguntaron si alguna vez había tenido como objetivo convertirse en millonaria, su respuesta fue contundente.

"Nunca fui tipo de ahorrar así como decir: 'No, yo quiero ser millonaria'. Nunca me importó. O sea, yo quería, la tenía y la gastaba", reconoció.

La actriz también recordó cómo era su relación con el dinero durante sus primeros años de trabajo, cuando todavía era estudiante y comenzaba a administrar sus propios ingresos. "Yo tenía mi tarjeta de débito y salía del colegio", contó al reconstruir aquella etapa de su vida.

Las declaraciones no demuestran que la China Suárez no tenga dinero propio, pero sí permiten conocer cómo describió ella misma su relación con el ahorro, el consumo y las ganancias que obtuvo desde muy joven.

En medio de la pelea con Wanda Nara, esas antiguas entrevistas volvieron a cobrar protagonismo y alimentaron una discusión que ahora también se trasladó al terreno económico.