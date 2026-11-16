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¿No tiene plata? La China Suárez quedó expuesta por sus propias palabras: qué hacía con el dinero que ganaba

La inesperada confesión de la China Suárez que comprobaría la teoría de Wanda Nara sobre si tiene plata propia. Mirala.

¿No tiene plata? La China Suárez quedó expuesta por sus propias palabras: qué hacía con el dinero que ganaba

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo y esta vez el foco quedó puesto en el dinero. Después del explosivo intercambio que mantuvieron en las redes sociales, en el que la conductora cuestionó la independencia económica de la actriz y aseguró que utiliza la plata de sus parejas, comenzó a circular un video con distintas entrevistas en las que Eugenia habló abiertamente sobre cómo manejaba sus ganancias.

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La China Suárez comenzó a trabajar desde muy chica y construyó una extensa carrera en la televisión, pero reconoció que durante sus primeros años de éxito no tenía como prioridad ahorrar ni invertir en propiedades. Por el contrario, contó que prefería disfrutar de lo que ganaba, viajar e invitar a sus seres queridos.

Uno de los testimonios que más repercusión generó fue el que dio al recordar su paso por Casi Ángeles, cuando compartía trabajo con otros jóvenes actores que comenzaban a invertir en departamentos.

"Me acuerdo que por ahí en Casi Ángeles veía que los chicos ahorraban y claro, todos tenían, no sé si iban por su segundo departamento y yo nada", recordó.

La actriz explicó que, mientras algunos de sus compañeros destinaban sus ingresos a comprar propiedades, ella elegía otro estilo de vida. Sus prioridades pasaban por viajar, compartir experiencias y darse gustos con sus afectos.

"Me iba de vacaciones, viajaba. Para tus compañeros por el segundo departamento y vos nada, nada. Pero bueno, me iba, no sé, te digo, mis lujos en ese momento eran irme a Pinamar, invitar a toda mi familia, invitar a mis amigas, alquilar una casa", contó.

En esa misma entrevista, Eugenia reconoció que siempre tuvo una relación particular con el dinero y que nunca fue demasiado estricta a la hora de administrarlo.

"A mí la plata me gusta gastarla y compartirla con mis amigos o con mis hijos. Para mí la plata está para eso. Y hago viajes, invito a mis amigas o invito, no sé, es como la vida. Pienso que me puedo morir mañana", expresó.

La confesión tomó otra dimensión después de las acusaciones de Wanda Nara, que puso en duda la capacidad económica de la actriz y cuestionó que pudiera sostener su estilo de vida sin el respaldo financiero de sus parejas.

En otro fragmento de las entrevistas que volvieron a circular, la China profundizó sobre su filosofía respecto de las ganancias que obtenía trabajando desde adolescente. Allí explicó que ganar dinero siempre le gustó, aunque no necesariamente con el objetivo de acumular una fortuna.

"Siempre me encantó ganar plata porque sabía que era un instrumento para tener la vida que a mí me gustaba tener", sostuvo. Cuando le preguntaron si alguna vez había tenido como objetivo convertirse en millonaria, su respuesta fue contundente.

"Nunca fui tipo de ahorrar así como decir: 'No, yo quiero ser millonaria'. Nunca me importó. O sea, yo quería, la tenía y la gastaba", reconoció.

La actriz también recordó cómo era su relación con el dinero durante sus primeros años de trabajo, cuando todavía era estudiante y comenzaba a administrar sus propios ingresos. "Yo tenía mi tarjeta de débito y salía del colegio", contó al reconstruir aquella etapa de su vida.

Las declaraciones no demuestran que la China Suárez no tenga dinero propio, pero sí permiten conocer cómo describió ella misma su relación con el ahorro, el consumo y las ganancias que obtuvo desde muy joven.

En medio de la pelea con Wanda Nara, esas antiguas entrevistas volvieron a cobrar protagonismo y alimentaron una discusión que ahora también se trasladó al terreno económico.

En pocas palabras

  • Declaraciones de la China Suárez: La actriz reveló su particular relación con el dinero, prefiriendo gastarlo en viajes y compartirlo con sus afectos.
  • Filosofía de vida: La China Suárez admitió que nunca tuvo como prioridad ser millonaria, sino disfrutar de sus ganancias.
  • Contexto de la disputa: Estas antiguas declaraciones resurgieron en medio de la polémica con Wanda Nara sobre la independencia económica de la actriz.
Resumen generado por Thinkindot AI
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