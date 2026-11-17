Arrancamos este martes 17 de noviembre de 2026 sintiendo que el ritmo del año empieza a pasar factura en el sistema respiratorio: opresión leve en el pecho, respiración corta y esa sensación de que el aire no termina de llenar los pulmones por acumulación de estrés. En esta jornada, las búsquedas sobre salud holística y espiritualidad baten récords: "cómo limpiar los pulmones según los arcángeles", "rituales de sanación respiratoria con el Arcángel Rafael" y "por qué siento el pecho apretado por ansiedad".