Porque ante estados de alerta, el sistema nervioso simpático contrae la musculatura intercostal y reduce la profundidad de la respiración (preparando al cuerpo para la huida), lo que genera con las horas la clásica sensación de opresión.

¿Cómo actúa el rayo verde del Arcángel Rafael en el organismo?

En la mística holística, el verde es la frecuencia de la regeneración celular, la purificación de los tejidos y la armonía del plano físico, ideal para acelerar procesos de recuperación y bienestar.