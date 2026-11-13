José Coronado arrasa en Netflix con una nueva miniserie española de 4 episodios

De qué trata Jotadé, la nueva miniserie de 4 episodios en Netflix

El personaje principal será Jotadé, un investigador policial que se alejará del estereotipo tradicional de los protagonistas de las series criminales.

Su personalidad estará marcada por una combinación de irreverencia, provocación e inteligencia. No será un policía convencional ni alguien que pase inadvertido dentro de su entorno laboral. Su manera de relacionarse con los demás y su carácter particular formarán parte de los rasgos centrales de la historia.

A medida que avance la investigación, el protagonista tendrá que enfrentarse a diferentes personajes y atravesar situaciones que pondrán a prueba tanto sus capacidades profesionales como sus convicciones personales.

El papel de Jotadé estará interpretado por Isaac Díaz, quien encabezará el reparto de la miniserie.

El personaje de José Coronado que cambiará el rumbo de la investigación

Uno de los grandes atractivos de la producción será la participación de José Coronado. El actor interpretará a Hilario Garza, un mafioso que tendrá un lugar determinante dentro del conflicto central.

Su personaje estará vinculado con la organización criminal que aparecerá detrás del asesinato investigado por Jotadé. Por eso, su presencia no será simplemente la de un antagonista secundario, sino la de una figura importante para el desarrollo de los acontecimientos.

Hilario Garza formará parte de un entramado delictivo que obligará al protagonista a profundizar sus investigaciones y enfrentarse a situaciones cada vez más peligrosas.

La elección de Coronado para interpretar a un antagonista también resulta significativa por su trayectoria artística. El actor construyó buena parte de su carrera con personajes vinculados al policial, el suspenso y el drama criminal.

Cuántos capítulos tendrá la miniserie Jotadé en Netflix

La ficción se llamará Jotadé y tendrá una característica que la distinguirá de otras producciones del género: contará con apenas cuatro episodios. Se tratará de una miniserie concentrada en una historia policial que buscará desarrollar sus principales conflictos sin extenderse en numerosas temporadas.

El proyecto estará basado en la primera novela de la saga literaria creada por Santiago Díaz. La adaptación trasladará a la pantalla una historia que combina el suspenso de la novela negra con una investigación atravesada por situaciones violentas y personajes que se mueven dentro de estructuras delictivas.

La elección de Daniel Calparsoro para dirigir la ficción también será uno de los elementos destacados del proyecto. El realizador cuenta con experiencia en historias de acción y suspenso, dos componentes que tendrán un lugar importante en el desarrollo de Jotadé.

El elenco principal de Jotadé con José Coronado

El thriller policiaco está protagonizado por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Jose Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Completan el reparto María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

Cuándo se estrenará Jotadé en Netflix

La miniserie tendrá cuatro episodios y su estreno está previsto para 2027. Sin embargo, la plataforma todavía no informó una fecha específica de lanzamiento.

Por el momento, no se confirmó si llegará durante los primeros meses del año o si su incorporación al catálogo se producirá más adelante. Tampoco se comunicaron detalles adicionales sobre la duración de los capítulos ni sobre posibles planes de continuidad para la historia.

Con estos elementos, Jotadé se sumará a las próximas ficciones españolas que Netflix prepara para su catálogo internacional.