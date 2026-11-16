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TREMENDO CASO

Tenía 5 años, desapareció de la casa donde vacacionaba y la encontraron ahogada: la pista que comprometió a sus papás

Saylor Hayes fue hallada ahogada en Carolina del Sur mientras el dispositivo de rastreo que debía usar permanecía en Virginia.

Tenía 5 años

Tenía 5 años, desapareció de la casa donde vacacionaba y la encontraron ahogada: la pista que comprometió a sus papás

La desaparición de Saylor Hayes, una niña de cinco años con autismo severo y no verbal, ocurrió el 30 de agosto mientras su familia vacacionaba en una casa alquilada en Pawleys Island, Carolina del Sur. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el río Waccamaw y la autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por ahogamiento, aunque la forma en que ocurrió permanece indeterminada.

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La menor, que tenía antecedentes de escaparse de sus cuidadores y una fuerte atracción por el agua, requería supervisión constante. Según la reconstrucción inicial, se habría apartado de la propiedad y quedado sin vigilancia cerca de una pileta. Tras la denuncia de sus padres, más de 200 vecinos y equipos de seguridad participaron en su búsqueda.

Una pista crucial surgió del rastreador que Saylor utilizaba desde junio en el marco del Project Lifesaver. Este transmisor, sujeto a su tobillo, se encontraba en la vivienda familiar de Virginia, a más de 300 kilómetros de donde vacacionaban. Las autoridades determinaron que el aparato había sido retirado antes del viaje, ya que requería cortar la pulsera, diseñada para soportar actividades como el baño.

Investigación por negligencia tras el trágico caso

Los documentos judiciales indican que John Herb Hayes III y Geordyn Nichole Hayes, los padres de Saylor, habrían solicitado a los rescatistas que usaran el sistema de rastreo, a pesar de saber que la niña no lo llevaba puesto. Además, se sostiene que intentaron dirigir los rastrillajes lejos de la zona acuática. La compañía que provee el sistema en Virginia no había sido notificada del desplazamiento.

La pareja fue arrestada el 1 de septiembre en Tennessee, camino a Virginia, y enfrenta cargos por poner en riesgo a una menor y por abandono. Los investigadores alegan que no le brindaron la supervisión y protección necesarias. Un juez les negó la libertad bajo fianza, considerando sus antecedentes judiciales.

Antecedentes de abuso infantil y negligencia

En julio de 2023, ambos padres ya habían enfrentado cargos por abuso infantil. Dos niños a su cargo habían dado positivo en pruebas de metadona y metanfetamina. Ese caso se resolvió mediante acuerdos y los expedientes fueron desestimados en febrero de 2026. La madre también había sido detenida ese año por otro caso de presunto maltrato y negligencia.

El examen forense inicial detectó líquido en los pulmones de la niña, pero no lesiones visibles. El 6 de noviembre, la oficina forense del condado de Georgetown informó que Saylor falleció por asfixia por ahogamiento, señalando la negligencia infantil como un factor contribuyente. Aún no se pudo determinar si se trató de un accidente o un homicidio. Los padres permanecen detenidos y tienen una audiencia preliminar fijada para el 19 de noviembre.

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