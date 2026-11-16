Tenía 5 años, desapareció de la casa donde vacacionaba y la encontraron ahogada: la pista que comprometió a sus papás

La pareja fue arrestada el 1 de septiembre en Tennessee, camino a Virginia, y enfrenta cargos por poner en riesgo a una menor y por abandono. Los investigadores alegan que no le brindaron la supervisión y protección necesarias. Un juez les negó la libertad bajo fianza, considerando sus antecedentes judiciales.

Antecedentes de abuso infantil y negligencia

En julio de 2023, ambos padres ya habían enfrentado cargos por abuso infantil. Dos niños a su cargo habían dado positivo en pruebas de metadona y metanfetamina. Ese caso se resolvió mediante acuerdos y los expedientes fueron desestimados en febrero de 2026. La madre también había sido detenida ese año por otro caso de presunto maltrato y negligencia.

El examen forense inicial detectó líquido en los pulmones de la niña, pero no lesiones visibles. El 6 de noviembre, la oficina forense del condado de Georgetown informó que Saylor falleció por asfixia por ahogamiento, señalando la negligencia infantil como un factor contribuyente. Aún no se pudo determinar si se trató de un accidente o un homicidio. Los padres permanecen detenidos y tienen una audiencia preliminar fijada para el 19 de noviembre.