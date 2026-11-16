Según relató el periodista, la jugada ocurrió a los 20 minutos del primer tiempo, cuando un defensor intentó despejar la pelota desde el fondo. (Foto: archivo)

Cómo fue el impacto y la primera asistencia

Rompani también describió la caída de Núñez después de recibir el pelotazo. Según su testimonio, el joven perdió el equilibrio de inmediato y cayó de frente sobre el campo.

“La pelota le pegó de lleno a Abel, que cayó desplomado como en un nocaut de un boxeo. Fue un derechazo del defensor, que le dio de frente, algo hacia la izquierda. A partir de ese momento hizo un giro en el aire y cayó boca abajo: nunca pegó con la nuca, ni siquiera al caer”, explicó.

El periodista destacó la rápida reacción del árbitro, que pidió asistencia médica apenas advirtió la gravedad de la situación. “No dudó” en llamar al médico, aseguró. El profesional se acercó de inmediato al futbolista y comenzó a revisarlo.

“El médico le miraba la cara al chico. Posteriormente me dijo que lo había visto respirar mal”, recordó Rompani.

Núñez sufrió una fractura de cráneo y debió ser operado, según había informado FC Ezeiza a través de un comunicado. Sin embargo, pese a la intervención médica, el joven murió este domingo.

Quién era Abel Núñez

Abel Gamarra Núñez había nacido en 2008 y vivía en Ezeiza. Su pasión por el deporte lo llevaba a participar en dos disciplinas al mismo tiempo, ya que jugaba tanto al fútbol 11 como al futsal.

Además de integrar las divisiones inferiores de FC Ezeiza, formaba parte de la Reserva de Nueva Estrella, club de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas instituciones confirmaron su fallecimiento y recibieron numerosas muestras de acompañamiento y solidaridad.

En señal de duelo, los dos clubes resolvieron suspender sus actividades durante los próximos días.