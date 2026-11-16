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Conmoción por la muerte de un histórico periodista: tenía 59 años y una gran trayectoria en los medios

Murió durante la madrugada y la noticia golpeó a los medios: quién era el periodista de 59 años. Enterate.

Conmoción por la muerte de un histórico periodista: tenía 59 años y una gran trayectoria en los medios

Una profunda conmoción sacudió al mundo de la radio y la televisión tras confirmarse una triste noticia este domingo. Un reconocido periodista, locutor y conductor murió a los 59 años, después de desarrollar una extensa trayectoria de más de 35 años en los medios de comunicación, principalmente en Chihuahua, México.

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Se trata de Francisco José Álvarez Ituarte, cuya muerte se produjo durante la madrugada y comenzó a conocerse a lo largo de la mañana. La noticia generó una inmediata repercusión entre colegas, figuras del ámbito público y oyentes que lo acompañaron durante décadas.

Según trascendió a través de fuentes cercanas al periodista, su fallecimiento habría sido consecuencia de una complicación derivada de una infección en una de sus piernas, luego de atravesar varias intervenciones quirúrgicas.

La noticia provocó numerosas muestras de afecto y mensajes de despedida. Desde el medio Tiempo La Noticia Digital, sus directivos Felipe Fierro Alvídrez, Miguel Fierro Serna, Pedro Fierro, Juan Fierro, Andrés Fierro y Bernardo Fierro expresaron su pesar por la pérdida y enviaron sus condolencias a los familiares.

Francisco Álvarez construyó una extensa carrera en los medios mexicanos y se convirtió en una voz reconocida para el público de Chihuahua. Era hijo de Raúl Álvarez Herrera, también recordado por su trayectoria como conductor radiofónico, y siguió sus pasos hasta desarrollar su propio camino profesional.

Durante más de tres décadas trabajó frente a los micrófonos y las cámaras, con una importante participación en la cadena Radiorama. Formó parte de distintos noticieros, programas de radio y mesas de análisis, donde compartió espacios con reconocidos comunicadores.

Entre sus colaboraciones más recordadas se encuentra su etapa como coconductor junto a los periodistas y locutores Marco Antonio y Marco Aurelio Guevara.

Además de su labor informativa, Álvarez Ituarte se destacó especialmente por su participación en los segmentos meteorológicos. Con el paso de los años, se convirtió en una referencia para los oyentes que seguían sus pronósticos y explicaciones sobre las condiciones climáticas.

Su fallecimiento deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él años de trabajo y entre las audiencias que lo escucharon durante buena parte de su vida.

A los 59 años, Francisco José Álvarez Ituarte se despidió después de una trayectoria de más de 35 años dedicada a la comunicación.

En pocas palabras

  • Fallecimiento: Confirmada la muerte del periodista Francisco José Álvarez Ituarte a los 59 años.
  • Trayectoria: El comunicador contaba con más de 35 años de experiencia en radio y televisión.
  • Legado: Reconocido por su trabajo en segmentos meteorológicos y su influencia en Chihuahua.
Resumen generado por Thinkindot AI
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