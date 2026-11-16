Conmoción por la muerte de un histórico periodista: tenía 59 años y una gran trayectoria en los medios

Francisco Álvarez construyó una extensa carrera en los medios mexicanos y se convirtió en una voz reconocida para el público de Chihuahua. Era hijo de Raúl Álvarez Herrera, también recordado por su trayectoria como conductor radiofónico, y siguió sus pasos hasta desarrollar su propio camino profesional.

Durante más de tres décadas trabajó frente a los micrófonos y las cámaras, con una importante participación en la cadena Radiorama. Formó parte de distintos noticieros, programas de radio y mesas de análisis, donde compartió espacios con reconocidos comunicadores.

Entre sus colaboraciones más recordadas se encuentra su etapa como coconductor junto a los periodistas y locutores Marco Antonio y Marco Aurelio Guevara.

Además de su labor informativa, Álvarez Ituarte se destacó especialmente por su participación en los segmentos meteorológicos. Con el paso de los años, se convirtió en una referencia para los oyentes que seguían sus pronósticos y explicaciones sobre las condiciones climáticas.

Su fallecimiento deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él años de trabajo y entre las audiencias que lo escucharon durante buena parte de su vida.

A los 59 años, Francisco José Álvarez Ituarte se despidió después de una trayectoria de más de 35 años dedicada a la comunicación.