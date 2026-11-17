De qué trata El cine según Philomena Cunk en Netflix

La fórmula de Philomena Cunk funciona precisamente porque invierte las reglas tradicionales del documental. En lugar de presentar a una especialista que explica un tema con autoridad, la serie coloca frente a los entrevistados a una periodista que formula preguntas elementales, confusas o directamente absurdas.

Cunk se muestra convencida de que comprende aquello que está investigando. Sin embargo, sus intervenciones suelen revelar una desconexión absoluta con los conceptos más básicos. Esa distancia entre la seguridad de la presentadora y el conocimiento de los especialistas constituye el principal motor de la comedia.

En El cine según Philomena Cunk, el desafío será todavía mayor. Los entrevistados no hablarán de una materia distante de su experiencia, sino de su propio trabajo. Directores, actores, compositores, críticos y especialistas deberán explicar cómo funciona el cine mientras intentan mantener la seriedad frente a las ocurrencias de la protagonista.

La sinopsis oficial de Netflix anticipó el tono de la producción y describió la propuesta: "En esta pícara serie en formato de falso documental, Philomena recorre los grandes éxitos del cine y entrevista a expertos en medio de terribles confusiones".

Michael Bay y Benedict Cumberbatch, entre los nombres más conocidos

La lista de entrevistados reúne a más de 20 profesionales vinculados con diferentes áreas de la industria cinematográfica. Algunos son figuras ampliamente reconocidas por el público, mientras que otros desarrollaron sus carreras detrás de las cámaras, en archivos, estudios académicos o publicaciones especializadas.

Uno de los nombres más llamativos es Michael Bay. El director participó en grandes producciones de Hollywood como Transformers, Armageddon y Pearl Harbor. Su presencia permitirá que Cunk se acerque a cuestiones relacionadas con la dirección cinematográfica, los efectos especiales y las grandes producciones comerciales.

También participará Benedict Cumberbatch, actor británico conocido internacionalmente por sus interpretaciones de Sherlock Holmes y Doctor Strange. Su trayectoria incluye producciones cinematográficas y televisivas de gran repercusión.

La intención es que la serie no se limite a repasar nombres famosos o películas populares. También buscará mostrar los diferentes oficios que intervienen en la realización de una obra cinematográfica.

Cuándo se estrena El cine según Philomena Cunk en Netflix

El cine según Philomena Cunk llegó a Netflix el 15 de noviembre de 2026, según los detalles de lanzamiento difundidos para la producción.

La distribución tendrá una particularidad geográfica. En la mayor parte del mundo estará disponible a través de Netflix, mientras que en el Reino Unido e Irlanda se emitirá por BBC Two y podrá verse mediante BBC iPlayer.

La BBC y Netflix anunciaron conjuntamente el encargo de la producción en abril de 2026. El rodaje comenzó ese mismo mes y la lista de invitados se conoció posteriormente, en septiembre.

Tráiler oficial de El cine según Philomena Cunk en Netflix