Las jornadas extraordinarias se llevarán a cabo los sábados de 10 a 12 horas y tendrán carácter obligatorio. El objetivo es recuperar tiempo pedagógico y reforzar contenidos considerados esenciales para el rendimiento escolar, con énfasis en Prácticas del Lenguaje y Matemática, para sostener las trayectorias educativas de los alumnos afectados.

Otros dispositivos educativos y respaldo normativo

Además de las clases obligatorias para los dos establecimientos mencionados, el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego lanzó otros dos dispositivos para niveles inicial y primario, de carácter optativo y también centrados en Alfabetización y Matemática. Estos programas buscan acompañar la transición hacia la escuela primaria y consolidar aprendizajes.

La implementación de estas clases extraordinarias se respalda en normativas del Consejo Federal de Educación. La Resolución CFE N° 484/24 contempla la posibilidad de establecer jornadas escolares extraordinarias para compensar la pérdida de días de clase, mientras que la Resolución CFE N° 367/20 establece criterios de priorización curricular para la enseñanza y recuperación de contenidos.