Chano Moreno Charpentier se sinceró y admitió el por qué hace 3 años está limpio

Entonces, en un video que publicó en las redes presentó a Mariana, su doctora, que lo estaba acompañando en los camarines del Movistar arena y a la a la que llamó su “ángel guardián”.

”Estoy con mi doc, Marian. Me dio una cositas para mis cuerdas vocales, me cuida, es como mi ángel guardián”, dijo.

Y, admitió: “viaja conmigo y evita que me meta en problemas, casi como 3 años que no me meto en problemas”.