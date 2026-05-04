Las repercusiones en los medios del mundo tras la actuación destacada de Colapinto en Miami: "Un..."

A pesar de una largada accidentada donde reportó problemas de potencia en el turbo, Franco logró recuperar terreno en las primeras curvas. Su estrategia de retrasar la parada en boxes hasta pasada la mitad de la carrera le permitió liderar virtualmente en la cuarta posición por algunos giros, demostrando un ritmo constante que le valió los elogios de medios críticos como The Race, que lo posicionó entre los grandes “ganadores” del fin de semana.

Qué dijo la prensa internacional sobre "el piloto favorito de Messi"

Los medios especializados destacaron la resiliencia del pilarense ante las presiones externas. Motorsport señaló que, a pesar de las críticas iniciales de Flavio Briatore, Colapinto luce más seguro al volante del A526, logrando superar a Gasly en las dos sesiones clasificatorias de Miami, un hito poco frecuente para un piloto con su experiencia.

Por otro lado, la prensa británica resaltó el contexto emocional del piloto. Se trató de “dos semanas bastante buenas para el piloto de F1 favorito de Lionel Messi”, quien no solo realizó una exhibición histórica ante 600.000 personas en Buenos Aires, sino que recibió la visita estelar del capitán de la Selección Argentina en la previa y el post de la carrera en el Hard Rock Stadium.

¿Qué declaró Colapinto tras su histórico séptimo puesto en Miami?

En diálogo con ESPN, el piloto no ocultó su alegría por el rumbo encontrado. “Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo”, confesó. Franco agradeció el esfuerzo de Alpine por traer el nuevo paquete de mejoras, aclarando que, si bien él no contaba con el mismo alerón trasero que Gasly, las actualizaciones fueron suficientes para ser competitivo.

Sobre su encuentro con el astro del fútbol, Colapinto bromeó con la "suerte" que le trajo la visita: “Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras”, comentó entre risas. Con la mira puesta en el Gran Premio de Canadá, el argentino cerró una semana soñada donde los sueños y la performance técnica finalmente se alinearon en la pista.