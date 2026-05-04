Afirman que Ángela Torres odia a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: el explosivo motivo

Tras estas declaraciones, en redes sociales comenzó a circular con fuerza una teoría que rápidamente se volvió tendencia. Muchos usuarios señalaron como protagonista de la historia a Maia Reficco, hoy vinculada sentimentalmente a Franco Colapinto. Según esa interpretación, el hombre en cuestión habría sido Agustín Bernasconi, lo que terminó de encender el debate.

Aunque nunca hubo confirmación oficial de los nombres, lo cierto es que el tema escaló rápidamente y generó un fuerte revuelo online. Entre especulaciones, viejas relaciones y teorías cruzadas, el relato de Ángela Torres volvió a poner en el centro de la escena un conflicto del pasado que, al parecer, todavía da que hablar.

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¿Quién es Maia Reficco?

Maia Reficco es una actriz y cantante nacida en Boston, Estados Unidos, pero criada en Buenos Aires, que logró construir una carrera internacional en pocos años. Saltó a la fama como protagonista de la serie juvenil Kally’s Mashup de Nickelodeon y luego consolidó su perfil en la industria global con su participación en Pretty Little Liars y distintos proyectos en cine y teatro. Además, su talento musical la acompañó desde chica, con formación en canto e instrumentos, en un entorno familiar profundamente ligado al arte.

Con el tiempo, su carrera dio un salto importante hacia el mercado estadounidense: participó en producciones de Hollywood y llegó a Broadway, donde protagonizó el musical Hadestown. A sus 25 años, es considerada una de las figuras jóvenes con mayor proyección internacional, combinando actuación, música y teatro. En el plano personal, también quedó en el centro de la escena mediática por su vínculo con el piloto argentino Franco Colapinto, lo que amplificó aún más su exposición en redes y medios.