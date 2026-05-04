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Afirman que Ángela Torres odia a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: el explosivo motivo

Según trascendió, Ángela Torres tendría una enemistad declarada con Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: el motivo. ¿Qué pasó?

4 may 2026, 12:05
Afirman que Ángela Torres odia a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: el motivo
Afirman que Ángela Torres odia a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: el motivo

Afirman que Ángela Torres odia a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: el motivo

El nombre de Ángela Torres volvió a explotar en redes sociales en las últimas horas a partir de un rumor tan inesperado como polémico. Todo se disparó luego de que la actriz recordara una fuerte traición de una amiga cercana, sin dar nombres, pero con detalles que muchos usuarios consideraron más que suficientes para sacar conclusiones.

En una entrevista que rápidamente se viralizó en TikTok, Ángela Torres habló sin filtros sobre el episodio que marcó el final de una amistad muy importante en su vida. “Yo perdono, a no ser que me hayas clavado un puñal que me duela mucho, que me ha pasado una sola vez y que a esa persona sí, la eliminé de mi vida por completo. Era una amistad que me clavo una daga de amor. Se comió a una persona que estaba conmigo. Y no me lo contó, lo vi”, expresó con crudeza.

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Luego, profundizó en la situación y dio detalles que generaron aún más impacto: “Fue horrible -agregó Angela- porque se metió con una persona con la que yo... sentía mucho. Yo estaba muy enganchada ahí. Yo estaba con ella y me iba a un after en la casa de él, me preguntó si podía venir y le dije que sí. Terminó cayendo ahí por mi. Estábamos en el after y en un momento me fui a fumar un puchito y cuando volví se estaba chapando a mi novio. Ahí, en mi cara”, relató.

Lejos de suavizar el relato, la actriz cerró con una frase contundente que dejó en claro la magnitud de la herida: “Yo la miré, ella me miró y lo agarró de la mano y se fue de la mano al cuarto con él. La haría mierda, diría el nombre, pero no lo voy a hacer. Actualmente, Ángela Torres mantiene una relación con Marcos Giles.

Tras estas declaraciones, en redes sociales comenzó a circular con fuerza una teoría que rápidamente se volvió tendencia. Muchos usuarios señalaron como protagonista de la historia a Maia Reficco, hoy vinculada sentimentalmente a Franco Colapinto. Según esa interpretación, el hombre en cuestión habría sido Agustín Bernasconi, lo que terminó de encender el debate.

Aunque nunca hubo confirmación oficial de los nombres, lo cierto es que el tema escaló rápidamente y generó un fuerte revuelo online. Entre especulaciones, viejas relaciones y teorías cruzadas, el relato de Ángela Torres volvió a poner en el centro de la escena un conflicto del pasado que, al parecer, todavía da que hablar.

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¿Quién es Maia Reficco?

Maia Reficco es una actriz y cantante nacida en Boston, Estados Unidos, pero criada en Buenos Aires, que logró construir una carrera internacional en pocos años. Saltó a la fama como protagonista de la serie juvenil Kally’s Mashup de Nickelodeon y luego consolidó su perfil en la industria global con su participación en Pretty Little Liars y distintos proyectos en cine y teatro. Además, su talento musical la acompañó desde chica, con formación en canto e instrumentos, en un entorno familiar profundamente ligado al arte.

Con el tiempo, su carrera dio un salto importante hacia el mercado estadounidense: participó en producciones de Hollywood y llegó a Broadway, donde protagonizó el musical Hadestown. A sus 25 años, es considerada una de las figuras jóvenes con mayor proyección internacional, combinando actuación, música y teatro. En el plano personal, también quedó en el centro de la escena mediática por su vínculo con el piloto argentino Franco Colapinto, lo que amplificó aún más su exposición en redes y medios.

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