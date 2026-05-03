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Sangriento cierre del fin de semana largo: dos muertos en rutas de Córdoba

Dos hombres murieron en distintos accidentes ocurridos con pocas horas de diferencia en rutas del sudeste cordobés. Las víctimas chocaron contra camiones y la Policía investiga cómo se produjeron los siniestros.

Sangriento cierre del fin de semana largo: dos muertos en rutas de Córdoba

Sangriento cierre del fin de semana largo: dos muertos en rutas de Córdoba

El cierre del fin de semana largo estuvo marcado por la tragedia en Córdoba. Dos hombres murieron en distintos accidentes ocurridos con pocas horas de diferencia sobre rutas del sudeste provincial, en siniestros que son investigados por la Policía de Córdoba.

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El primero de los hechos ocurrió durante la noche del sábado sobre la ruta provincial 12, a la altura de Cavanagh, en el departamento Marcos Juárez.

Por causas que aún intentan determinarse, un automóvil Ford Ka conducido por un hombre de 89 años chocó contra un camión con acoplado Scania 111 manejado por un chofer de 34 años.

Tras el fuerte impacto, bomberos voluntarios rescataron al conductor del auto y lo trasladaron de urgencia al hospital local, donde falleció minutos después. El camionero no sufrió lesiones de gravedad.

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Otra tragedia en Canals y el cierre de un finde trágico

Horas más tarde, durante la madrugada del domingo, se produjo un segundo siniestro fatal en Canals.

El choque ocurrió en la intersección de la ruta provincial 3 y calle San Juan. Al llegar al lugar, policías y personal médico encontraron sin vida al conductor de otro Ford Ka, cuya identidad aún no había sido confirmada.

Según las primeras informaciones, el vehículo impactó contra un camión Fiat 619 N1 que se encontraba estacionado sobre la calzada.

La violencia del choque provocó la muerte instantánea del automovilista.

Estos episodios se suman a otro accidente fatal ocurrido el sábado por la mañana en la autopista Córdoba–Rosario, donde un choque entre dos camiones terminó con incendio y la muerte de uno de los conductores.

Las autoridades avanzan con peritajes y relevamiento de pruebas para reconstruir la mecánica de cada uno de los hechos.

La seguidilla de tragedias volvió a encender la preocupación por la seguridad vial en las rutas cordobesas durante uno de los fines de semana con mayor circulación vehicular del año.

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