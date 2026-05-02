Diego Peretti se luce en Netflix con este thriller de suspenso y dura menos de 2 horas

De qué trata "La ira de Dios" en Netflix

La historia gira alrededor de Luciana, una joven que arrastra una profunda tragedia familiar. A lo largo de los años, distintos miembros de su entorno comenzaron a morir en situaciones extrañas y aparentemente inconexas. Aunque en un principio todo parece producto del azar, la protagonista empieza a sospechar que detrás de esas pérdidas existe un patrón oculto.

Esa sospecha la lleva a recordar una etapa muy importante de su pasado: el tiempo en el que trabajó para Kloster, un escritor reconocido, misterioso y extremadamente reservado. Desde entonces, Luciana comienza a relacionar cada tragedia con la figura del novelista, convencida de que él podría esconder algo oscuro.

Desesperada por encontrar respuestas, la protagonista recurre a un periodista llamado Esteban Rey. El personaje interpretado por Juan Minujín acepta escuchar su historia y empieza a investigar los hechos. A partir de ese momento, la película se transforma en una carrera contrarreloj donde cada conversación parece esconder una amenaza.

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Según la sinopsis oficial de Netflix: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".

Diego Peretti construyó uno de sus personajes más inquietantes

Uno de los puntos más elogiados de La ira de Dios fue el trabajo de Diego Peretti. El actor argentino compuso a Kloster desde la calma y la contención. Lejos de los villanos exagerados, el personaje genera incomodidad precisamente por su aparente serenidad.

Peretti evitó caer en recursos fáciles y apostó por una interpretación mucho más psicológica. El resultado fue un personaje complejo, frío y difícil de descifrar.

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Juan Minujín aportó equilibrio y tensión narrativa

El papel de Juan Minujín dentro de la película también resultó fundamental. El actor interpretó a un periodista que poco a poco queda atrapado por la obsesión de Luciana y por las dudas alrededor de Kloster.

Minujín construyó un personaje creíble y humano. Su interpretación funciona como puente entre el espectador y la historia, ya que muchas de las preguntas que él se hace son las mismas que aparecen en la mente del público.

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Macarena Achaga sostuvo el costado emocional de la historia

Aunque Diego Peretti y Juan Minujín son dos figuras centrales de la película, gran parte del peso emocional recae sobre Macarena Achaga. La actriz interpreta a Luciana con una mezcla de vulnerabilidad, angustia y desesperación que sostiene toda la tensión dramática.

Achaga consiguió transmitir agotamiento emocional sin perder intensidad narrativa. A lo largo del film, el espectador acompaña su deterioro psicológico y comparte su sensación de paranoia.

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La novela que inspiró la película de Netflix

La historia está basada en la novela "La muerte lenta de Luciana B.", escrita por Guillermo Martínez. El reconocido autor argentino ya había ganado notoriedad internacional gracias a obras policiales y thrillers psicológicos.

Tráiler oficial de "La ira de Dios" en Netflix