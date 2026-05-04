Fuera de control: un "Monster Truck" saltó sobre el público, atropelló a 40 personas y el final fue trágico

La gente gritaba desesperada, pidiendo ayuda y auxilio para que llegaran ambulancias y atendieran a los heridos que permanecían tendidos en el piso. “Un Monster Truck les pasó por encima, necesitamos que lleguen las patrullas”, se escuchaba en los videos de los testigos desesperados.

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El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo expresó que se trata de “un día profundamente doloroso” para la ciudad y manifestó su solidaridad con las víctimas.

“Lamentamos profundamente el accidente”, dijo en la red social X Octavio Guzmán, gobernador del departamento del Cauca, cuya capital es Popayán. Entre los muertos hubo una niña, según medios locales, y varios otros menores más resultaron lesionados.

Al respecto de lo sucedido, un funcionario local aseguró a los medios colombianos que el evento cumplía con todos los requisitos, incluyendo la póliza de responsabilidad contractual. Agregó que la empresa organizadora cuenta con amplia experiencia en este tipo de espectáculos. Dijo también que los conductores de los monster trucks también cumplen con la preparación requerida para ejecutar las maniobras.

Quién es la conductora

La conductora del vehículo fue Sonia Dilma Segura, reconocida como la única mujer en América Latina habilitada para manejar este tipo de rodados. También resultó herida en el impacto y fue trasladada a un centro de salud, aunque se encuentra fuera de peligro.