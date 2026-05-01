Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani brillan con la película argentina del momento

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Lejos de su entorno, el protagonista inició otra vida. Adoptó una nueva identidad, construyó vínculos distintos y trató de dejar atrás todo lo que había sido. Sin embargo, el pasado no desapareció tan fácilmente.

La historia avanzó hacia un terreno emocional complejo, donde el protagonista debió enfrentar las consecuencias de su elección. Lo que parecía una solución terminó convirtiéndose en un problema mayor.

El elenco de "Descansar en paz" con Joaquín Furriel y Griselda Siciliani

Joaquín Furriel

Griselda Siciliani

Gabriel Goity

Lali González

Raúl Daumas

Alicia Guerra

La dirección estuvo a cargo de Sebastián Borensztein, quien construyó un relato sólido, con ritmo sostenido y una mirada centrada en los vínculos humanos.

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Un thriller que fue más allá del suspenso

Aunque se presentó como un thriller dramático, la película exploró temas más profundos. No se trató solo de una historia de escape, sino de una reflexión sobre la identidad, la culpa y el impacto de las decisiones.

El film planteó un interrogante universal: ¿es posible empezar de cero sin arrastrar lo que uno fue? A través de Sergio, la narrativa mostró que toda elección tiene un costo.

La tensión no dependió únicamente de los hechos, sino de los conflictos internos del protagonista. Esa combinación logró mantener el interés a lo largo de sus 105 minutos de duración.

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Una película argentina que ganó visibilidad en Netflix

El crecimiento del cine argentino dentro de plataformas internacionales fue evidente en los últimos años. Producciones como esta demostraron que las historias locales pueden tener alcance global.

Descansar en paz se sumó a esa tendencia. Su llegada a Netflix permitió que espectadores de distintos países accedieran a una narrativa con identidad propia.

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El éxito de este tipo de propuestas confirmó que el interés por el cine argentino sigue en expansión. Las plataformas jugaron un rol clave en ese proceso.

Por qué ver "Descansar en paz" en Netflix

Para quienes buscan qué ver en Netflix, esta propuesta ofreció una combinación atractiva: suspenso, drama y un conflicto humano potente.

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No se trató de una historia convencional. La trama evitó fórmulas simples y apostó por un desarrollo más introspectivo. Eso la diferenció dentro del catálogo.

Además, su duración de 105 minutos permitió una experiencia intensa sin volverse extensa. La narrativa se mantuvo enfocada y sin desvíos innecesarios.

Tráiler oficial de "Descansar en paz" en Netflix