Cómo cuidar los almohadones del sillón para que no pierdan forma

El objetivo no es solo estético. Al alternar las plazas, también se distribuye mejor la presión sobre el relleno y sobre la funda. Esto puede ayudar a retrasar hundimientos profundos y marcas que después resultan más difíciles de corregir.

No todos los almohadones se pueden dar vuelta

Antes de moverlos, conviene mirar cómo están construidos y revisar las indicaciones del fabricante. Algunos almohadones están pensados para ser reversibles; otros tienen un frente definido y una parte posterior distinta, por lo que darlos vuelta podría alterar el diseño del sillón.

Los almohadones removibles y reversibles suelen tener la misma tela, costuras y terminaciones en ambas caras. En esos casos, se pueden voltear. Si además todos tienen el mismo tamaño, también es posible intercambiarlos de lugar. En cambio, cuando el reverso no coincide con el frente, lo más prudente es cambiar la posición del almohadón, pero mantener siempre la cara visible hacia arriba.

También hay que prestar atención a las telas direccionales. Materiales como terciopelo o pana, y diseños con rayas o estampas, pueden verse desparejos si se invierte la orientación. En esos casos, es preferible respetar la dirección original del tejido y limitar el mantenimiento a la rotación posible, el ahuecado y la limpieza.

Ahuecar el relleno ayuda a recuperar volumen

Además de rotarlos, los almohadones necesitan que el relleno se redistribuya. En respaldos o piezas removibles, una técnica sencilla consiste en presionar los laterales hacia el centro, dar palmadas suaves y masajear el interior con las manos. Esto ayuda a acomodar fibras, plumas o rellenos blandos que tienden a compactarse con el uso.

En sillones muy utilizados, este gesto puede hacerse una vez por semana o cada dos semanas. Las señales de que hace falta intervenir son claras: un almohadón inclinado hacia un lado, una hendidura que no vuelve a su lugar o una pérdida de volumen sostenida.

Si esas marcas aparecen antes de la rutina prevista, conviene adelantar el mantenimiento. Esperar demasiado puede hacer que el relleno se compacte más y que la recuperación de la forma sea menos efectiva.

Limpieza, sol y cuidados que también influyen

El polvo no solo ensucia: también puede actuar como un abrasivo sobre las fibras del tapizado. Por eso, aspirar con frecuencia es una medida básica para conservar el sillón. Lo ideal es usar una succión baja cuando la tela lo requiera y prestar atención a los espacios donde se acumulan restos, como las uniones, la zona bajo los almohadones y la base del asiento.

La luz directa del sol también puede afectar los textiles. Con el tiempo, la exposición intensa puede provocar decoloración, fragilidad o cambios en la textura. Ubicar el sillón lejos del sol directo, o usar cortinas y filtros de luz, ayuda a proteger la tela.

Para limpiezas profundas, manchas complejas o tapizados delicados, conviene evitar improvisaciones. Algunos textiles naturales pueden encogerse, cambiar de color o dañarse con productos inadecuados. Cuando el mantenimiento doméstico no alcanza, lo más seguro es consultar a un servicio especializado en tapicería.

Con pocos hábitos sostenidos —rotar, ahuecar, aspirar y respetar el diseño de cada pieza— los almohadones pueden conservar mejor su forma y el sillón mantenerse prolijo durante más tiempo.