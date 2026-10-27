Netanyahu se juega su futuro político en las elecciones de Israel: quiénes son los candidatos que buscan derrotarlo

Netanyahu, de 77 años, intenta sostener su coalición con el Likud, los partidos ultraortodoxos y sus aliados de extrema derecha, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

La elección se presenta ajustada y el resultado no garantiza que el bloque más votado pueda formar gobierno. Los partidos árabes y otras fuerzas menores podrían resultar decisivos para alcanzar los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría en la Knéset, el Parlamento israelí.

Netanyahu recibió el apoyo explícito para esta campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Internamente, el premier de israel tiene pendientes tres causas por corrupción abiertas en la Justicia. Además, no son pocos los informes que dicen que ignoró o desoyó advertencias internacionales - desde Egipto o Emiratos Árabes Unidos - sobre lo que estaba preparando Hamas que llevó adelante el 7 de octubre de 2023: el masivo ataque sobre territorio israelí que dejó más de 1.200 muertos y el secuestro de 251 personas, llevadas como rehenes a la franja de Gaza.

En plena campaña, Netanyahu volvió a reiterar que tarde o temprano, Israel volverá a atacar a Irán.