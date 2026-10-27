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Netanyahu se juega su futuro político en las elecciones de Israel: quiénes son los candidatos que buscan derrotarlo

Benjamín Netanhayu pone a prueba su más que cuestionado liderazgo. Está en el poder continuado desde el 29 de diciembre de 2022, cuando asumió por tercera vez como primer ministro. Sufrió el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, pero inició una feroz represalia en la Franja de Gaza y atacó a Irán.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Netanyahu se juega el futuro para seguir siendo el primer ministro de Israel. (Foto: Reuters)

Netanyahu se juega el futuro para seguir siendo el primer ministro de Israel. (Foto: Reuters)

Israel celebra este martes elecciones parlamentarias en una votación que puede poner en riesgo la continuidad del primer ministro Benjamín Netanyahu, en el poder desde 2009. Con una interrupción entre 2021 y 2022. Los comicios se desarrollan en un escenario de fuerte polarización, marcado por las consecuencias del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y las guerras posteriores en Gaza y Líbano, además de los enfrentamientos con Irán.

Leé también "¡Qué carajo!": Donald Trump explotó contra Benjamín Netanyahu por los ataques a Hezbollah
Donald Trump, furioso, llamó de muy mala manera al primer ministro Benjamin Netanyahu. (foto: A24.com)

El principal rival de Netanyahu es Gadi Eisenkot, de 66 años, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y líder del partido centrista Yashar. Con experiencia militar y una imagen de dirigente alejado de la política tradicional, busca capitalizar el desgaste del primer ministro por los cuestionamientos a la seguridad nacional y su gestión tras el ataque de Hamas. Eisenkot también perdió a un hijo durante los combates en Gaza.

Los otros candidatos que buscan despl azar a Netanyahu

Entre los principales adversarios también figura Naftali Bennett, exprimer ministro que se alió con Yair Lapid para formar la agrupación Together. Ambos ya consiguieron sacar a Netanyahu del poder en 2021. También compiten Avigdor Lieberman, ex ministro de Defensa, y Yair Golan, líder de Los Demócratas.

Netanyahu, de 77 años, intenta sostener su coalición con el Likud, los partidos ultraortodoxos y sus aliados de extrema derecha, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

La elección se presenta ajustada y el resultado no garantiza que el bloque más votado pueda formar gobierno. Los partidos árabes y otras fuerzas menores podrían resultar decisivos para alcanzar los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría en la Knéset, el Parlamento israelí.

Netanyahu recibió el apoyo explícito para esta campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Internamente, el premier de israel tiene pendientes tres causas por corrupción abiertas en la Justicia. Además, no son pocos los informes que dicen que ignoró o desoyó advertencias internacionales - desde Egipto o Emiratos Árabes Unidos - sobre lo que estaba preparando Hamas que llevó adelante el 7 de octubre de 2023: el masivo ataque sobre territorio israelí que dejó más de 1.200 muertos y el secuestro de 251 personas, llevadas como rehenes a la franja de Gaza.

En plena campaña, Netanyahu volvió a reiterar que tarde o temprano, Israel volverá a atacar a Irán.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Netanyahu: El primer ministro israelí enfrenta elecciones en un escenario polarizado tras ataques y conflictos.
  • Oposición clave: Gadi Eisenkot, exjefe militar, se perfila como el principal rival de Netanyahu.
  • Desafíos internos: Netanyahu afronta causas por corrupción y advertencias ignoradas sobre el ataque de Hamas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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