Cómo sacar manchas de óxido del piso sin dañarlo: el truco de un ingeniero químico

La diferencia entre el vinagre común y el vinagre industrial

La clave del método está en la concentración del ácido acético, el componente responsable de su acción limpiadora.

Mientras que el vinagre de cocina contiene entre un 3% y un 5% de ácido acético, el vinagre industrial posee una concentración superior al doble, lo que le otorga un mayor poder para disolver las manchas de óxido sin necesidad de utilizar productos más agresivos.

Cómo sacar una mancha de óxido del piso paso a paso

Para obtener un buen resultado sin dañar la superficie, el especialista recomienda seguir este procedimiento:

Aplicar vinagre industrial directamente sobre la mancha de óxido.

directamente sobre la mancha de óxido. Dejar actuar durante 10 minutos para que el ácido acético afloje las partículas adheridas.

para que el ácido acético afloje las partículas adheridas. Frotar suavemente con una esponja de brillo o lana de acero fina , sin ejercer una presión excesiva.

o , sin ejercer una presión excesiva. Si fuera necesario, repetir el procedimiento hasta que la mancha desaparezca por completo.

Con este método, el óxido se desprende de forma gradual y el piso recupera su aspecto original sin recurrir a productos que puedan deteriorar el material.

Un consejo antes de aplicar el método

Si bien el vinagre industrial es una alternativa eficaz, siempre es recomendable probar el producto primero en un sector poco visible del piso para comprobar que no genere cambios en el acabado. Además, conviene utilizar guantes durante la aplicación y mantener el ambiente ventilado mientras se realiza la limpieza.