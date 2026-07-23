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Cómo sacar manchas de óxido del piso sin dañarlo: el truco de un ingeniero químico

Las manchas de óxido suelen ser de las más difíciles de eliminar en pisos de cerámica y porcelanato. Un ingeniero químico explicó cuál es el producto más efectivo para quitarlas sin arruinar la superficie.

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Las manchas de óxido suelen ser de las más difíciles de eliminar en pisos de cerámica y porcelanato. 

Las manchas de óxido suelen ser de las más difíciles de eliminar en pisos de cerámica y porcelanato. 

Las manchas de óxido son uno de los problemas de limpieza más comunes y, al mismo tiempo, más difíciles de resolver en el hogar. Cuando aparecen sobre pisos de cerámica o porcelanato, muchas personas recurren a productos quitaóxido comerciales, sin saber que algunos de ellos pueden terminar dañando de forma irreversible el material.

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Un método casero, comprobado y seguro, permite eliminar el sarro acumulado en la pava eléctrica en pocos pasos, mejorar su funcionamiento y prolongar su vida útil sin usar productos agresivos.

Frente a esta situación, el ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube "Renovando con ideas", compartió un método que permite eliminar el óxido de manera efectiva sin comprometer el estado del piso.

Según explicó el especialista, varios de los productos diseñados para remover óxido contienen sustancias químicas muy agresivas que pueden deteriorar el brillo, alterar el color o incluso arruinar de forma permanente superficies de cerámica y porcelanato.

Por ese motivo, recomienda optar por una alternativa más segura: vinagre industrial o vinagre concentrado.

La diferencia entre el vinagre común y el vinagre industrial

La clave del método está en la concentración del ácido acético, el componente responsable de su acción limpiadora.

Mientras que el vinagre de cocina contiene entre un 3% y un 5% de ácido acético, el vinagre industrial posee una concentración superior al doble, lo que le otorga un mayor poder para disolver las manchas de óxido sin necesidad de utilizar productos más agresivos.

Cómo sacar una mancha de óxido del piso paso a paso

Para obtener un buen resultado sin dañar la superficie, el especialista recomienda seguir este procedimiento:

  • Aplicar vinagre industrial directamente sobre la mancha de óxido.
  • Dejar actuar durante 10 minutos para que el ácido acético afloje las partículas adheridas.
  • Frotar suavemente con una esponja de brillo o lana de acero fina, sin ejercer una presión excesiva.
  • Si fuera necesario, repetir el procedimiento hasta que la mancha desaparezca por completo.

Con este método, el óxido se desprende de forma gradual y el piso recupera su aspecto original sin recurrir a productos que puedan deteriorar el material.

Un consejo antes de aplicar el método

Si bien el vinagre industrial es una alternativa eficaz, siempre es recomendable probar el producto primero en un sector poco visible del piso para comprobar que no genere cambios en el acabado. Además, conviene utilizar guantes durante la aplicación y mantener el ambiente ventilado mientras se realiza la limpieza.

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