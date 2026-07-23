El detergente no siempre alcanza: el truco para desinfectar botellas y termos reutilizables

El procedimiento consiste en colocar una cucharadita de percarbonato de sodio dentro de la botella o el termo, agregar agua caliente, frotar las paredes internas con un cepillo para vasos o botellas y, por último, enjuagar varias veces con abundante agua hasta eliminar cualquier resto del producto.

Este proceso permite remover la suciedad acumulada y reducir significativamente la presencia de microorganismos que muchas veces no desaparecen con un lavado convencional.

Cómo limpiar correctamente el sorbete

Los sorbetes o pitillos suelen ser una de las partes más difíciles de higienizar, ya que los residuos quedan adheridos en el interior y favorecen el crecimiento de bacterias.

Para limpiarlos en profundidad, Fernández recomienda cortar un hisopo por la mitad, colocarlo en la punta de un palito de brocheta para alcanzar toda la longitud del sorbete, humedecer el algodón con alcohol y pasarlo por el interior hasta remover los residuos. Luego, solo resta enjuagar con abundante agua antes de volver a utilizarlo.

Cada cuánto hay que lavar un termo o una botella reutilizable

Los especialistas coinciden en que la limpieza no debe realizarse únicamente cuando aparecen malos olores o suciedad visible. Para mantener el recipiente en condiciones seguras, recomiendan lavarlo todos los días con agua y detergente y complementar esa rutina con una desinfección profunda una vez por semana utilizando percarbonato de sodio, ya que este producto ayuda a eliminar microorganismos más resistentes.

Adoptar estos hábitos permite mantener los beneficios de utilizar botellas y termos reutilizables sin poner en riesgo la salud. Una correcta higiene evita la acumulación de bacterias, prolonga la vida útil del recipiente y permite seguir apostando por una alternativa más sustentable y segura.