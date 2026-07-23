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El detergente no siempre alcanza: el truco para desinfectar botellas y termos reutilizables

Aunque son una alternativa sustentable, los termos y las botellas reutilizables pueden acumular una gran cantidad de bacterias si no se higienizan correctamente.

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Aunque son una alternativa sustentable

Aunque son una alternativa sustentable, los termos y las botellas reutilizables pueden acumular una gran cantidad de bacterias si no se higienizan correctamente. (Imagen elaborada con Inteligencia artificial).

Cada vez más personas eligen termos y botellas reutilizables para llevar agua, café o mate durante el día. Además de ser una alternativa más sustentable que los envases descartables, ayudan a reducir la generación de residuos. Sin embargo, si no se limpian de forma adecuada, pueden convertirse en un importante foco de contaminación.

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Diversos análisis realizados sobre botellas reutilizables advirtieron que, cuando no se lavan con frecuencia, pueden acumular una gran cantidad de bacterias. Incluso, un informe difundido en 2023 por la firma estadounidense WaterFilterGuru sostuvo que estos recipientes podrían albergar hasta 40 mil veces más bacterias que la tapa de un inodoro.

Frente a este escenario, el ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube Renovando con Ideas, compartió un método de limpieza basado en los procedimientos que utiliza la industria embotelladora para desinfectar envases de forma eficaz.

El producto recomendado para desinfectar botellas reutilizables

Según explicó el especialista, una de las opciones más eficaces para eliminar bacterias, residuos y malos olores es el percarbonato de sodio, un compuesto ampliamente utilizado para la limpieza de envases.

El procedimiento consiste en colocar una cucharadita de percarbonato de sodio dentro de la botella o el termo, agregar agua caliente, frotar las paredes internas con un cepillo para vasos o botellas y, por último, enjuagar varias veces con abundante agua hasta eliminar cualquier resto del producto.

Este proceso permite remover la suciedad acumulada y reducir significativamente la presencia de microorganismos que muchas veces no desaparecen con un lavado convencional.

Cómo limpiar correctamente el sorbete

Los sorbetes o pitillos suelen ser una de las partes más difíciles de higienizar, ya que los residuos quedan adheridos en el interior y favorecen el crecimiento de bacterias.

Para limpiarlos en profundidad, Fernández recomienda cortar un hisopo por la mitad, colocarlo en la punta de un palito de brocheta para alcanzar toda la longitud del sorbete, humedecer el algodón con alcohol y pasarlo por el interior hasta remover los residuos. Luego, solo resta enjuagar con abundante agua antes de volver a utilizarlo.

Cada cuánto hay que lavar un termo o una botella reutilizable

Los especialistas coinciden en que la limpieza no debe realizarse únicamente cuando aparecen malos olores o suciedad visible. Para mantener el recipiente en condiciones seguras, recomiendan lavarlo todos los días con agua y detergente y complementar esa rutina con una desinfección profunda una vez por semana utilizando percarbonato de sodio, ya que este producto ayuda a eliminar microorganismos más resistentes.

Adoptar estos hábitos permite mantener los beneficios de utilizar botellas y termos reutilizables sin poner en riesgo la salud. Una correcta higiene evita la acumulación de bacterias, prolonga la vida útil del recipiente y permite seguir apostando por una alternativa más sustentable y segura.

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