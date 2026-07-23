Nuevas reglas del Clausura 2026: cómo se jugará el torneo del fútbol argentino tras el Mundial

Los plazos estipulados para los movimientos en el campo de juego imponen sanciones directas en caso de incumplimiento:

1 - Los futbolistas que sean reemplazados tendrán diez segundos para salir de la cancha: cuando un jugador tenga que salir por un cambio, deberá abandonar el campo de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hace, quien iba a reemplazarlo tendrá que esperar hasta que el partido vuelva a detenerse y esperar al menos un minuto para entrar.

2 - Si un jugador es atendido, deberá esperar un minuto para volver a ingresar: en caso de que un futbolista necesite asistencia médica y quien le hizo la infracción no haya recibido una tarjeta, podrá volver a la cancha un minuto después de su salida. La única excepción será cuando dos o más jugadores se golpeen la cabeza.

3 - Habrá cinco segundos para sacar desde el arco y los laterales: cuando la pelota salga, ya sea por un saque de arco o un lateral, los jugadores tendrán cinco segundos para reanudar el juego. En caso de que no lo hagan, la pelota será para el rival: si es un lateral lo sacará el otro equipo, mientras que si sucede en un saque de arco habrá tiro de esquina.

Qué es la "Ley Prestianni" y qué otras conductas serán sancionadas con expulsión

El reglamento prohíbe gestos específicos para dirigirse a los rivales y castiga el abandono del terreno de juego ante un fallo arbitral.

La normativa disciplinaria sumó prohibiciones expresas sobre el comportamiento y las actitudes de los futbolistas:

4 - Está prohibido taparse la boca para hablar con los rivales: la denominada "Ley Prestianni", que surgió después del incidente entre el argentino y Vinícius Junior, dice que ningún futbolista puede taparse la boca con las manos para dirigirse a un jugador del otro equipo. Quien lo haga, será expulsado como le sucedió a Miguel Almirón en Paraguay 1-0 Turquía por la fase de grupos del Mundial.

7 - Expulsión por abandonar la cancha ante una decisión arbitral: cualquiera futbolista podrá ser expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión del juez. La medida fue incorporada tras el escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.

Cómo cambian la ley de la ventaja y los penales en el Torneo Clausura 2026

Las pautas fijadas por la FIFA adaptaron la interpretación de los árbitros ante fallas en los saques y en los dobles toques involuntarios.

Las dos modificaciones finales apuntan a la fluidez del arbitraje y a la ejecución desde los doce pasos: