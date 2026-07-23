El impactante relato de un intendente sobre su adicción: "Llevo 308 días sin consumir"

El intendente del partido bonaerense de Saavedra, Matías Nebot, reveló públicamente que atraviesa un proceso de recuperación tras haber sido adicto a la cocaína y contó que lleva 308 días sin consumir.
El jefe comunal compartió por primera vez su historia personal durante una charla sobre consumos problemáticos y contó cómo fue el proceso que atraviesa para recuperarse.
El impactante relato de un intendente sobre su adicción a la cocaína: "Llevo 308 días sin consumir".
El intendente del partido bonaerense de Saavedra, Matías Nebot, reveló públicamente que atraviesa un proceso de recuperación tras haber sido adicto a la cocaína y contó que lleva 308 días sin consumir.
Las declaraciones las hizo durante una charla sobre prevención de consumos problemáticos realizada en la ciudad de Pigüé, donde decidió compartir su experiencia personal frente a vecinos y referentes de la comunidad.
La actividad se desarrolló el sábado en el marco del ciclo "Hablar es prevenir", una iniciativa impulsada por el municipio bajo el lema "Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones". Nebot participó del encuentro junto a Adrián Di Renzo, referente local en el acompañamiento de personas con consumos problemáticos.
Durante su intervención, el jefe comunal explicó que eligió hablar desde su propia historia para contribuir a visibilizar una problemática que afecta a muchas personas.
"Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir", expresó ante los presentes, en un testimonio que luego comenzó a circular en redes sociales.
Nebot, de 37 años y al frente del municipio desde diciembre de 2023 por un espacio vecinalista, contó que consumió cocaína durante aproximadamente dos años y reconoció que el momento más crítico de su adicción coincidió con una etapa de fuerte presión en la gestión municipal.
En ese sentido, recordó que a comienzos de 2025 tuvo que implementar un recorte salarial para los empleados municipales debido a la situación financiera del distrito. Según explicó, esa decisión representó uno de los momentos de mayor angustia personal y coincidió con el período más complejo de su consumo.
Durante la charla también dejó una reflexión sobre el proceso de recuperación y la importancia de abordar el problema más allá de la sustancia. "La lucha contra la adicción se tiene que dar todos los días, un día a la vez. La causa nunca es la sustancia; la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia", sostuvo.
El municipio publicó un resumen del encuentro en sus redes sociales, donde destacó la importancia de generar espacios de diálogo sobre los consumos problemáticos, aunque evitó hacer referencia específica a la confesión del intendente.
En la publicación oficial se remarcó que este tipo de iniciativas buscan construir "una comunidad más informada, comprometida y presente frente a una problemática que nos involucra a todos".