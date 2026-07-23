El impactante relato de un intendente sobre su adicción: "Llevo 308 días sin consumir"

"Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir", expresó ante los presentes, en un testimonio que luego comenzó a circular en redes sociales.

Nebot, de 37 años y al frente del municipio desde diciembre de 2023 por un espacio vecinalista, contó que consumió cocaína durante aproximadamente dos años y reconoció que el momento más crítico de su adicción coincidió con una etapa de fuerte presión en la gestión municipal.

El momento más difícil de su gestión

En ese sentido, recordó que a comienzos de 2025 tuvo que implementar un recorte salarial para los empleados municipales debido a la situación financiera del distrito. Según explicó, esa decisión representó uno de los momentos de mayor angustia personal y coincidió con el período más complejo de su consumo.

Durante la charla también dejó una reflexión sobre el proceso de recuperación y la importancia de abordar el problema más allá de la sustancia. "La lucha contra la adicción se tiene que dar todos los días, un día a la vez. La causa nunca es la sustancia; la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia", sostuvo.

El intendente del partido bonaerense de Saavedra, Matías Nebot,

El municipio publicó un resumen del encuentro en sus redes sociales, donde destacó la importancia de generar espacios de diálogo sobre los consumos problemáticos, aunque evitó hacer referencia específica a la confesión del intendente.

En la publicación oficial se remarcó que este tipo de iniciativas buscan construir "una comunidad más informada, comprometida y presente frente a una problemática que nos involucra a todos".