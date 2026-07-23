A partir de hoy, ANSES paga más de $300.000 a estos beneficiarios: quiénes pueden cobrar

También pueden acceder quienes perdieron su empleo debido a situaciones como la quiebra del empleador o la no renovación de un contrato laboral, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES.

Para solicitar el beneficio es necesario contar con un período mínimo de trabajo registrado y aportes previos al momento de producirse el despido.

Los requisitos varían según el tipo de actividad:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos seis meses con aportes durante los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato.

deben haber trabajado al menos seis meses con aportes durante los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y más de 90 días durante el año anterior a la finalización de la relación laboral.

deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y más de 90 días durante el año anterior a la finalización de la relación laboral. Trabajadores de la construcción: deben contar con al menos ocho meses de trabajo con aportes durante los dos años anteriores al despido o a la finalización de la obra.

¿Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo?

El monto que recibe cada beneficiario se calcula a partir de los ingresos que tenía antes de perder su trabajo y del tiempo trabajado con aportes.

La prestación tiene un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). De acuerdo con los valores correspondientes a julio de 2026, los montos son:

Monto mínimo: $183.900.

$183.900. Monto máximo: $367.800.

En agosto, los valores se actualizarán y la prestación tendrá un mínimo de $186.200 y un máximo de $372.400.

La cantidad de cuotas que recibe cada trabajador también depende de los meses trabajados y de los aportes realizados antes de quedar desempleado.

¿Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES?

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral. La gestión puede realizarse a través de mi ANSES o de manera presencial en una oficina del organismo, con turno previo.

Para iniciar la solicitud se debe presentar el DNI y la documentación que permita acreditar la situación de desempleo.

Según el motivo de la desvinculación, ANSES puede solicitar:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Despido por quiebra o concurso preventivo: documentación emitida por el síndico, sentencia de quiebra autenticada, telegrama del empleador o ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

documentación emitida por el síndico, sentencia de quiebra autenticada, telegrama del empleador o ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra. Despido indirecto por justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación enviados por el trabajador.

telegrama de intimación y telegrama de desvinculación enviados por el trabajador. Finalización de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

copia del contrato de trabajo vencido. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

En los casos en que el trabajador haya sufrido una enfermedad o un accidente no laboral o laboral al momento de finalizar la relación de trabajo, deberá presentar un certificado médico de aptitud laboral que permita acreditar que se encuentra en condiciones de ocupar un puesto acorde con su situación.

Si existió un intercambio de telegramas entre el trabajador y el empleador y la persona se consideró despedida, puede ser necesario realizar previamente un trámite específico para acreditar la situación laboral.

¿Dónde se realiza el trámite?

Los trabajadores que cumplan con los requisitos pueden iniciar la gestión a través de mi ANSES o solicitar un turno para realizar el trámite de manera presencial en una oficina del organismo.

Es importante presentar la documentación correspondiente al motivo por el cual finalizó la relación laboral, ya que ANSES analizará cada caso antes de aprobar el beneficio.

La Prestación por Desempleo funciona como un respaldo económico temporal para los trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con las condiciones previstas por la normativa vigente.