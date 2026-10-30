Conmoción: importante actor confirmó su difícil diagnóstico y reveló el delicado momento que atraviesa

“Solo cabe intentar frenar su expansión y esperar que la ciencia encuentre una solución o, por qué no, que se produzca un milagro”, expresó.

En uno de los pasajes más duros de su mensaje, Jorge de Juan reconoció la incertidumbre que enfrenta a partir de ahora. “Como creyente que soy, tengo fe en que voy a sanar si la ciencia no encuentra una respuesta. No sé cuánto tiempo me queda. Espero que mucho. Por mí no va a quedar”, manifestó.

Lejos de entregarse al desánimo, el actor también dejó en claro que quiere atravesar esta etapa con esperanza y rodeado del afecto de las personas que lo quieren. “Estoy seguro de que vuestro apoyo, vuestros mensajes, vuestras velas y, sobre todo, vuestro cariño me darán fuerzas para afrontar esta nueva aventura que he emprendido con una sonrisa como mejor arma para vivirla”, agregó.

La noticia generó una inmediata ola de solidaridad entre sus seguidores y colegas. Entre las figuras que reaccionaron a la publicación estuvieron Maribel Verdú, Alba Rico Navarro y Laia Manzanares. Uno de los mensajes más emotivos fue el del cantante Miguel Poveda, quien le dedicó unas palabras de aliento: “Mi querido Jorge, te quiero y te queremos infinito. Dale duro que aquí estamos empujando contigo. Abrazo gigante. Te veo pronto”.

Nacido el 6 de junio de 1961 en Cartagena, Jorge de Juan construyó una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Participó en más de 20 obras teatrales y formó parte de películas como Abre los ojos, Silencio en la nieve y Las bicicletas son para el verano. También trabajó en producciones televisivas como Asuntos internos y desarrolló una importante carrera como director y productor teatral.

En 2014 se instaló en Londres, donde vivió durante casi once años. A finales de 2025 regresó a España para participar en El Abismo.

Ahora, en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida, el actor decidió hacer pública su situación y compartir un mensaje atravesado por la incertidumbre, pero también por la fe y las ganas de seguir adelante.