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Conmoción: importante actor confirmó su difícil diagnóstico y reveló el delicado momento que atraviesa

A los 65 años, un querido actor anunció que tiene una complicada enfermedad temrinal y contó el dificil momento que atraviesa. Enterate.

Conmoción: importante actor confirmó su difícil diagnóstico y reveló el delicado momento que atraviesa

El mundo del espectáculo español recibió una noticia que generó conmoción y preocupación. Jorge de Juan, reconocido actor de 65 años, confirmó que padece cáncer de páncreas en estadio IV, una etapa avanzada de la enfermedad que, según explicó, no permite una intervención quirúrgica. A través de un mensaje en sus redes sociales, decidió contar en primera persona el delicado momento que atraviesa y compartir cómo enfrenta este diagnóstico.

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La publicación llegó después de varios meses de problemas digestivos y abdominales, y en medio de distintas versiones que habían comenzado a circular sobre su estado de salud. Cansado de las especulaciones y preocupado por sus amigos y conocidos, el intérprete eligió romper el silencio con un comunicado tan sincero como conmovedor.

“No me gusta hablar de mí en redes sociales. Pero hay amigos y amigas por ahí preguntando y algunos diciendo cosas que no son ciertas”, comenzó escribiendo.

A continuación, reveló la noticia que nadie esperaba: los estudios confirmaron que tiene cáncer de páncreas en estadio IV. El propio actor explicó que, por el avance de la enfermedad, el tumor no puede ser operado y que el tratamiento estará orientado a intentar frenar su expansión.

“Solo cabe intentar frenar su expansión y esperar que la ciencia encuentre una solución o, por qué no, que se produzca un milagro”, expresó.

En uno de los pasajes más duros de su mensaje, Jorge de Juan reconoció la incertidumbre que enfrenta a partir de ahora. “Como creyente que soy, tengo fe en que voy a sanar si la ciencia no encuentra una respuesta. No sé cuánto tiempo me queda. Espero que mucho. Por mí no va a quedar”, manifestó.

Lejos de entregarse al desánimo, el actor también dejó en claro que quiere atravesar esta etapa con esperanza y rodeado del afecto de las personas que lo quieren. “Estoy seguro de que vuestro apoyo, vuestros mensajes, vuestras velas y, sobre todo, vuestro cariño me darán fuerzas para afrontar esta nueva aventura que he emprendido con una sonrisa como mejor arma para vivirla”, agregó.

La noticia generó una inmediata ola de solidaridad entre sus seguidores y colegas. Entre las figuras que reaccionaron a la publicación estuvieron Maribel Verdú, Alba Rico Navarro y Laia Manzanares. Uno de los mensajes más emotivos fue el del cantante Miguel Poveda, quien le dedicó unas palabras de aliento: “Mi querido Jorge, te quiero y te queremos infinito. Dale duro que aquí estamos empujando contigo. Abrazo gigante. Te veo pronto”.

Nacido el 6 de junio de 1961 en Cartagena, Jorge de Juan construyó una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Participó en más de 20 obras teatrales y formó parte de películas como Abre los ojos, Silencio en la nieve y Las bicicletas son para el verano. También trabajó en producciones televisivas como Asuntos internos y desarrolló una importante carrera como director y productor teatral.

En 2014 se instaló en Londres, donde vivió durante casi once años. A finales de 2025 regresó a España para participar en El Abismo.

Ahora, en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida, el actor decidió hacer pública su situación y compartir un mensaje atravesado por la incertidumbre, pero también por la fe y las ganas de seguir adelante.

En pocas palabras

  • Confirmación médica: El actor Jorge de Juan padece cáncer de páncreas en estadio IV.
  • Tratamiento: El cáncer no es operable; se buscará frenar su expansión y esperar avances científicos.
  • Mensaje de esperanza: De Juan pidió apoyo y aseguró que afrontará la enfermedad con fe y una sonrisa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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