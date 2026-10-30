Furor en Netflix: se estrenó una nueva serie de 4 episodios y es perfecta para el fin de semana

De qué trata la miniserie El intercambio en Netflix

Los intercambios de viviendas para vacaciones forman parte de una modalidad real de turismo. La propuesta es sencilla: dos propietarios acuerdan utilizar las respectivas casas durante un período determinado. Cada uno disfruta de un alojamiento diferente sin necesidad de pagar una estancia convencional.

El intercambio toma esa dinámica y la transforma en el centro de su historia. La producción observa qué sucede cuando desaparece la distancia entre la hospitalidad y la invasión de la privacidad.

Entregar las llaves significa permitir que alguien acceda a una parte de nuestra intimidad que normalmente permanece protegida.

Según la descripción oficial de Netflix: "Lo que parecía un idílico intercambio de casas entre una pareja de Sicilia y otra de Estocolmo se convierte en una lucha extrema por proteger sus vidas… y sus secretos".

La sospecha aparece de manera progresiva. Lo que inicialmente parece una oportunidad para disfrutar de unas vacaciones diferentes empieza a adquirir otro significado.

La serie plantea que la información puede convertirse en una herramienta de vigilancia incluso cuando nadie ha cometido un acto abiertamente delictivo.

El elenco principal de El intercambio en Netflix

Emma Appleton

Fares Fares

Frida Gustavsson

Jakob Oftebro

Anna Bjelkerud

Magnus Krepper

Diarmuid Noyes

Lars Väringer

Cuándo se estrena El intercambio en Netflix y cuántos episodios tiene

La producción sueca llega al catálogo de Netflix el 30 de octubre de 2026, con un estreno global de sus cuatro episodios. Se trata de una miniserie de ficción adaptada de la novela de Stefan Ahnhem, no de una historia basada en acontecimientos reales.

Los protagonistas son Emma Appleton, Fares Fares, Frida Gustavsson y Jakob Oftebro, quienes interpretan a las dos parejas que aceptan intercambiar sus viviendas.

La producción está realizada en sueco y contará con subtítulos y opciones de doblaje en los distintos mercados de Netflix.

Para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos, el noir nórdico y las historias donde los secretos familiares ocupan el centro de la narración, la propuesta presenta un punto de partida reconocible, pero con una particularidad: el misterio comienza cuando cuatro personas deciden abrir las puertas de sus casas a desconocidos.

La pregunta que atraviesa los cuatro episodios no se limita a descubrir qué esconden los demás. También invita a pensar qué sucede cuando alguien tiene la oportunidad de conocer nuestra vida desde adentro.

Tráiler oficial de El intercambio en Netflix