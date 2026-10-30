En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
MINISERIE

Furor en Netflix: se estrenó una nueva serie de 4 episodios y es perfecta para el fin de semana

Esta miniserie en Netflix presenta una inquietante propuesta entre dos parejas con una lucha extrema por proteger sus vidas y sus secretos.

Furor en Netflix: se estrenó una nueva serie de 4 episodios y es perfecta para el fin de semana. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: se estrenó una nueva serie de 4 episodios y es perfecta para el fin de semana. (Foto: Archivo)

El intercambio en Netflix llega con una premisa tan sencilla como perturbadora: dos parejas deciden intercambiar sus casas durante varias semanas sin haberse conocido previamente. Lo que parece un acuerdo perfecto para disfrutar de unas vacaciones diferentes pronto se transforma en una experiencia marcada por la desconfianza, los secretos y la sensación de estar invadiendo una vida ajena.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de "Colisión", su nuevo thriller español
LLuis Zahera arrasa con el estreno de Colisión, su nuevo thriller español. (Foto: Gentileza Netflix)

La nueva producción sueca apuesta por el suspenso psicológico y convierte una actividad aparentemente inocente en el punto de partida de una historia cargada de tensión. Helene y Carl Wester abandonan su vivienda en el archipiélago de Estocolmo para instalarse en una villa de Sicilia. Mientras tanto, Scarlett y Adam Harris dejan su residencia italiana y se trasladan al hogar de la pareja sueca.

Ninguno de ellos se conoce personalmente. Tampoco han tenido la oportunidad de observarse, conversar o establecer algún vínculo antes de entregar las llaves. Sin embargo, durante las siguientes semanas compartirán algo mucho más íntimo que una experiencia turística: los espacios donde transcurren sus vidas privadas.

La propuesta plantea una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto es posible confiar en desconocidos cuando se les permite entrar en los rincones más personales de una vivienda?

De qué trata la miniserie El intercambio en Netflix

Los intercambios de viviendas para vacaciones forman parte de una modalidad real de turismo. La propuesta es sencilla: dos propietarios acuerdan utilizar las respectivas casas durante un período determinado. Cada uno disfruta de un alojamiento diferente sin necesidad de pagar una estancia convencional.

El intercambio toma esa dinámica y la transforma en el centro de su historia. La producción observa qué sucede cuando desaparece la distancia entre la hospitalidad y la invasión de la privacidad.

Entregar las llaves significa permitir que alguien acceda a una parte de nuestra intimidad que normalmente permanece protegida.

Según la descripción oficial de Netflix: "Lo que parecía un idílico intercambio de casas entre una pareja de Sicilia y otra de Estocolmo se convierte en una lucha extrema por proteger sus vidas… y sus secretos".

La sospecha aparece de manera progresiva. Lo que inicialmente parece una oportunidad para disfrutar de unas vacaciones diferentes empieza a adquirir otro significado.

La serie plantea que la información puede convertirse en una herramienta de vigilancia incluso cuando nadie ha cometido un acto abiertamente delictivo.

El elenco principal de El intercambio en Netflix

  • Emma Appleton
  • Fares Fares
  • Frida Gustavsson
  • Jakob Oftebro
  • Anna Bjelkerud
  • Magnus Krepper
  • Diarmuid Noyes
  • Lars Väringer

Cuándo se estrena El intercambio en Netflix y cuántos episodios tiene

La producción sueca llega al catálogo de Netflix el 30 de octubre de 2026, con un estreno global de sus cuatro episodios. Se trata de una miniserie de ficción adaptada de la novela de Stefan Ahnhem, no de una historia basada en acontecimientos reales.

Los protagonistas son Emma Appleton, Fares Fares, Frida Gustavsson y Jakob Oftebro, quienes interpretan a las dos parejas que aceptan intercambiar sus viviendas.

La producción está realizada en sueco y contará con subtítulos y opciones de doblaje en los distintos mercados de Netflix.

Para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos, el noir nórdico y las historias donde los secretos familiares ocupan el centro de la narración, la propuesta presenta un punto de partida reconocible, pero con una particularidad: el misterio comienza cuando cuatro personas deciden abrir las puertas de sus casas a desconocidos.

La pregunta que atraviesa los cuatro episodios no se limita a descubrir qué esconden los demás. También invita a pensar qué sucede cuando alguien tiene la oportunidad de conocer nuestra vida desde adentro.

Tráiler oficial de El intercambio en Netflix

En pocas palabras

  • Nueva miniserie: Netflix estrena "El intercambio", un thriller sueco de 4 episodios.
  • Trama inquietante: Dos parejas intercambian casas y descubren secretos que ponen en riesgo sus vidas.
  • Estreno y elenco: Disponible el 30 de octubre de 2026 con Frida Gustavsson y Fares Fares.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Netflix: José Coronado y Mario Casas brillan con la serie más vista y apenas tiene 8 capítulos
Arrasa en Netflix: José Coronado se luce con esta miniserie de 4 episodios para maratonear
Qué ver en Netflix: una miniserie turca de 6 capítulos que es ideal para maratonear

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar