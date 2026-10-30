Una médium invocó a su papá y le transmitió un mensaje: el fuerte momento que vivió Moria Casán

En un primer momento, la diva pensó en Mario Castiglione, el padre de su hija, Sofía Gala. Sin embargo, la invitada fue contundente al señalar que se refería a su papá. “El hombre más importante de tu vida, que te contiene y te protege, es tu padre”, le aseguró.

Visiblemente conmovida, Moria reconoció: “Mi padre, qué bueno. Tenés razón”. Luego, recordó el vínculo especial que los unía y la influencia que tuvo en su vida. “Claro, mi padre fue el primero, el que hizo que mi vida sea lúdica, me metió en el mundo del arte. Era músico, pero amaba el arte”, expresó.

Con los ojos llenos de lágrimas, la conductora le dedicó unas emotivas palabras a Juan Casanova: “Juan Casanova, ¡te quiero! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido, Juan! Vení a protegerme. Mi padre y mi madre fueron maravillosos”.

Finalmente, La One cerró el momento con una nueva declaración de amor y gratitud hacia sus padres: “Yo, hija única, y no me puedo quejar de nada. Una vida maravillosa. Juan Casanova, gracias por protegerme, te quiero”.

Cuál fue la dolorosa muerte que golpeó en vivo a Moria Casán

Moria Casán vivió un momento de profunda tristeza en La mañana con Moria (El Trece) al enterarse en vivo este martes de la muerte de Fernando Coco Shedden, su histórico chofer. Fue su asistente, Galo Sotto, quien le comunicó la noticia.

“Antes de ir a la cocina tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto. Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida, Fernando Shedden ya está en otro plano”, anunció, visiblemente afectada.

La conductora recordó que, después de un largo distanciamiento, el estreno de su serie en Netflix les permitió volver a acercarse. “A través de la serie este último tiempo nos permitió un poco unirnos porque el personaje de él fue muy importante en mi vida. Nunca me peleé en realidad”, reconoció.

Además, explicó que se habían alejado por los problemas de adicción que atravesó su exchofer y que lo llevaron a situaciones difíciles, incluida una detención.

“Yo al principio cuando lo agarraron le pagué el abogado para que saliera de la cárcel. Después volvió a recaer, pero luego mejoró y tenía ahora una vida pacífica”, recordó.

Finalmente, Moria se despidió de Coco Shedden con un mensaje cargado de dolor y cariño. “Se ve que su vida después se acortó porque era muy joven. Solo decirle que lo quiero, pasé muy buenos años con él, lamento y se murió solito. Pero bueno, es un poco lo que eligió él. Te quiero Coco y me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida”, expresó entre lágrimas.