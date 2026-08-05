Desafío Matemático: este cálculo con potencias tiene su clave en el método

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 11² + 7 × 21 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 7 × 21 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 21 = 147

La expresión queda así: 121 + 147 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 147 = 268 | 268 - 40 = 228

La expresión queda así: 228

Resultado final: 228

El error más común aparece cuando se intenta resolver todo en fila, sin distinguir qué operación tiene prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la atención, revisar hábitos automáticos y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.