Desafío Matemático: este cálculo con potencias tiene su clave en el método

1) Paréntesis
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 5 = 21
La expresión queda así: 11² + 7 × 21 - 40
2) Potencia
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
11² = 121
La expresión queda así: 121 + 7 × 21 - 40
3) Multiplicación
Luego se resuelve la multiplicación restante.
7 × 21 = 147
La expresión queda así: 121 + 147 - 40
4) Sumas y restas
Se termina operando de izquierda a derecha.
121 + 147 = 268 | 268 - 40 = 228
La expresión queda así: 228
Resultado final: 228
El error más común aparece cuando se intenta resolver todo en fila, sin distinguir qué operación tiene prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la atención, revisar hábitos automáticos y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.