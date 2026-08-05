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Desafío Matemático: este cálculo con potencias tiene su clave en el método

Este Desafío Matemático de dificultad media-alta parece directo, pero combina paréntesis, potencia, multiplicación y resta: la clave está en respetar el orden correcto antes de avanzar.

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Desafío Matemático: este cálculo con potencias tiene su clave en el método

Este Desafío Matemático tiene una trampa muy común: invita a avanzar de izquierda a derecha como si todos los signos tuvieran la misma importancia. A simple vista, la cuenta parece manejable, pero basta con saltear una prioridad para que el resultado cambie por completo. Por eso, el reto no está en hacer cálculos difíciles, sino en ordenar bien cada movimiento.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto tiene su clave en el orden de la cuenta

La expresión a resolver es: 11² + 7 × (16 + 5) - 40

Para encarar este tipo de cuenta conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Esa regla evita confusiones y marca el camino correcto.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena intentar resolverla en una hoja o mentalmente. El punto clave es no apurarse: si se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, es muy fácil caer en un resultado incorrecto.

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 11² + 7 × 21 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con potencias tiene su clave en el método

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 7 × 21 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 21 = 147

La expresión queda así: 121 + 147 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 147 = 268 | 268 - 40 = 228

La expresión queda así: 228

Resultado final: 228

El error más común aparece cuando se intenta resolver todo en fila, sin distinguir qué operación tiene prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la atención, revisar hábitos automáticos y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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