Las reservas del Banco Central superaron los u$s50.000 millones y alcanzaron su mayor nivel desde 2019

El BCRA compró apenas u$s8 millones

El dato contrastante de la jornada apareció en el mercado oficial. El BCRA compró apenas u$s8 millones, su menor adquisición desde el comienzo del programa de acumulación de reservas en 2026.

Las reservas internacionales alcanzaron los u$s50.059 millones y marcaron su nivel más alto desde 2019. (Foto: Banco Central).

El volumen operado alcanzó los u$s515 millones, por lo que la autoridad monetaria absorbió apenas el 2% de lo negociado. Con esta operación, el saldo comprador de agosto llegó a u$s54 millones y las compras acumuladas durante 2026 alcanzaron los u$s13.381 millones.

Además, el Central encadenó seis ruedas consecutivas con saldo positivo. Sin embargo, el ritmo de compras se desaceleró con fuerza frente a los meses anteriores.

El promedio diario de agosto quedó en u$s18 millones, muy por debajo de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

El dólar mayorista volvió a acercarse a los $1.500

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó apenas 0,03% y terminó en $1.496,50. De esta manera, la cotización volvió a quedar cerca de los $1.500, un nivel que se convirtió en una referencia para los operadores durante las últimas ruedas.

El spot había subido 0,7% el lunes y volvió a avanzar marginalmente el martes. En ese contexto, el mercado sigue atento a la posibilidad de que exista una barrera informal alrededor de los $1.500, ante la aparición de mayor oferta de cobertura cambiaria oficial cada vez que la cotización se acerca a esa zona.

En paralelo, volvió a crecer el volumen negociado en instrumentos dólar linked. La letra D31G6, con vencimiento a fines de agosto, operó u$s229 millones, su mayor volumen desde los u$s403 millones registrados el 28 de julio. El interés abierto en futuros, por su parte, aumentó u$s55 millones, con movimientos destacados en los contratos de septiembre y noviembre.

Baja de los dólares financieros y los futuros

Los dólares financieros terminaron la jornada con bajas. El MEP retrocedió 0,16% hasta $1.518,45 y el contado con liquidación cayó 0,20% hasta $1.579,74. El dólar blue, en tanto, bajó 0,32% y cerró en $1.540.

Con estas cotizaciones, la brecha entre el blue y el mayorista se redujo a 2,91%, mientras que el canje terminó en 4,04%.

En el mercado de futuros también predominaron las bajas. Agosto cayó 0,13%, septiembre retrocedió 0,13% y diciembre bajó 0,18%. Los contratos de 2027 también terminaron en terreno negativo y la variación promedio de la curva fue de -0,19%.

La tasa implícita de agosto quedó en 1,47% mensual, equivalente a 17,64% anualizado. En pesos, la TAMAR avanzó de 22,94% a 23,13%, mientras que la BADLAR pasó de 21,44% a 22,31%.

La jornada dejó así una señal positiva para el stock de reservas, pero menos contundente en términos de acumulación genuina. El BCRA logró superar los u$s50.000 millones y alcanzar su mayor nivel desde 2019, aunque la compra de apenas u$s8 millones mostró que buena parte del salto respondió a la revalorización de los activos y al contexto externo.