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El senador Joaquín Benegas Lynch fundó una empresa que asesora a extranjeros para invertir y administrar tierras en la Argentina

El senador de LLA figura como fundador y director de Glocal Terra, una firma dedicada al asesoramiento de inversores y gestión de propiedades rurales en varios países de la región.

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El senador de LLA figura como fundador y director de Glocal Terra

El senador de LLA figura como fundador y director de Glocal Terra, una firma dedicada al asesoramiento de inversores y gestión de propiedades rurales en varios países de la región. (Foto: X @joacobl75)

El senador nacional Joaquín Benegas Lynch, referente de La Libertad Avanza (LLA) por Entre Ríos y uno de los dirigentes más cercanos al presidente Javier Milei, figura como fundador y director de Glocal Terra, una empresa dedicada al asesoramiento de inversores extranjeros interesados en adquirir tierras y administrar propiedades rurales en distintos países de América Latina, según información obtenida por A24.

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La senadora brindó este martes una conferencia de prensa para detallar las modificaciones incorporadas a la iniciativa. (Foto: prensa)

La actividad de la firma quedó bajo la lupa en el Senado mientras crecía la tensión por el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que contemplaba elevar del 15% al 25% el límite de superficie que pueden adquirir personas y empresas extranjeras en el país. Finalmente, la iniciativa fue retirada del temario por falta de apoyo para su aprobación.

El senador llegó a la Cámara alta tras las elecciones de 2025. (Foto: X @joacobl75)

El senador llegó a la Cámara alta tras las elecciones de 2025. (Foto: X @joacobl75)

La empresa y su actividad

Glocal Terra fue constituida en 2020 por Benegas Lynch junto a su esposa, Eloisa Perea Muñoz, y tiene domicilio en la avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información publicada en su sitio web, la compañía se dedica al asesoramiento de inversores, valuación de tierras y administración integral de establecimientos rurales. La firma opera en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

Entre los servicios que ofrece, la empresa destaca la búsqueda de oportunidades de inversión en campos agrícolas, forestales, ganaderos y propiedades destinadas a la conservación ambiental o al desarrollo de emprendimientos de lujo.

Además, la firma informa que brinda servicios de gestión para propietarios radicados en el exterior: “Actuando en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”, indica el sitio.

(Foto: captura de pantalla)

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Los números que exhibe Glocal Terra

La empresa asegura contar con experiencia en operaciones vinculadas a más de tres millones de hectáreas en mercados latinoamericanos. De acuerdo con la información difundida en su página, también realizó valuaciones sobre más de 400.000 hectáreas de tierras agrícolas, ganaderas y forestales en distintos países de la región.

(Foto: captura de pantalla)

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Entre los activos promocionados por la firma aparecen campos agrícolas en la zona núcleo argentina, plantaciones forestales en Uruguay, establecimientos frutícolas en Chile y Perú, explotaciones ganaderas en Paraguay, viñedos en Mendoza y propiedades vinculadas al turismo y la conservación ambiental.

Glocal Terra también destaca experiencia en la gestión de más de 85.000 hectáreas de terrenos forestales y en el manejo de créditos de carbono en Chile y Argentina.

(Foto: captura de pantalla)

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La existencia de la empresa comenzó a generar comentarios y cuestionamientos en distintos sectores del Senado durante la discusión sobre la ley de tierras. Entre legisladores de bloques aliados al oficialismo surgieron planteos sobre la coincidencia entre la actividad comercial de la firma y el proyecto que buscaba flexibilizar los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La filosofía empresarial expuesta por Glocal Terra también refleja conceptos cercanos al ideario liberal que impulsa el oficialismo. En su página institucional sostiene que “las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil”.

En su filosofía empresarial, Glocal Terra resalta también su colaboración con la ONG Conin. “Si una parte de nuestras ganancias puede apoyar programas educativos que nos beneficien a todos —permitiéndonos vivir en un mundo mejor y más libre— y, al mismo tiempo, contribuir a nutrir a las generaciones futuras como motor de este cambio, entonces nuestros beneficios nos permitirán ir un paso más allá”, manifiesta.

Pampa Partners

Antes de tener su propia empresa, Joaquín Benegas Lynch también condujo Pampa Partners, una firma del fallecido magnate estadounidense Douglas Tompkins dedicada a la compraventa de tierras. Bajo la bandera del ambientalismo, Tompkins y su fundación adquirieron enormes extensiones de tierra para su preservación.

La vinculación de Benegas Lynch con el negocio de las tierras también queda reflejada en la página de esa compañía, donde se indica que las consultas "comercialización de propiedades" deben canalizarse a través del actual senador libertario.

El perfil del senador

Hermano del diputado nacional Bertie Benegas Lynch e hijo del economista Alberto Benegas Lynch (hijo), a quien Milei suele definir como “el prócer del liberalismo”, el senador llegó a la Cámara alta tras las elecciones de 2025 y desde marzo de 2026 preside la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Durante aquella campaña, LLA destacó entre sus antecedentes que había desarrollado proyectos de inversión agropecuaria y fundado una empresa dedicada al asesoramiento de inversores y a la administración de campos productivos.

Además de su actividad en el sector agropecuario y su rol legislativo, el senador entrerriano participó del show que el presidente encabezó en el Luna Park durante la presentación de uno de sus libros, donde interpretó "Panic Show", de La Renga. En aquella ocasión, Benegas Lynch formó parte de la banda que acompañó al mandatario y se desempeñó como guitarrista.

En pocas palabras

  • Senador Benegas Lynch: Fundó Glocal Terra, empresa de asesoramiento para inversores extranjeros en tierras rurales.
  • Proyecto de Ley: Se discutió elevar el límite de propiedad extranjera, pero fue retirado del temario.
  • Experiencia de Glocal Terra: Maneja operaciones por más de 3 millones de hectáreas y créditos de carbono.
Resumen generado por Thinkindot AI
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