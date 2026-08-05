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Bausili llevó a Diputados la reforma del Banco Central con el objetivo de cortar el financiamiento al Tesoro

El titular del BCRA defendió el proyecto para modificar la carta orgánica de la entidad. La iniciativa busca impedir la emisión para cubrir el déficit fiscal, concentrar el mandato en preservar el valor de la moneda y reforzar la independencia del organismo.

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Bausili presentó el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central en Diputados. (Foto: archivo).
Bausili presentó el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central en Diputados. (Foto: archivo).

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, presentó esta tarde en un plenario de comisiones de la Cámara baja el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central con la que busca " eliminar el financiamiento" de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional y concentrar su objetivo en "preservar el valor de la moneda".

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El FMI y un nuevo elogio para la Argentina. (foto: Archivo)

En una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas, que inició a las 15.20, Bausili defendió y explicó los fundamentos detrás del proyecto con el que el oficialismo busca volver atrás con las modificaciones incorporadas en 2012 por la entonces titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Bausili destac&oacute; que la reforma busca "preservar el valor de la moneda". (Foto: captura de pantalla).

Bausili destacó que la reforma busca "preservar el valor de la moneda". (Foto: captura de pantalla).

Con el nuevo proyecto, el Banco Central conservaría el objetivo de preservar la estabilida monetaria pero se eliminaría las metas de buscar la estabilidad financiera, el fomento del empleo, el desarrollo económico y la equidad social.

Bausili cuestionó el actual artículo 20 de la carta orgánica que, dijo, "es el que establece la norma de cómo se atribuyen los adelantos transitorios". Al respecto, explicó que esa herramienta "surgió como resultado de la crisis del 2001"pero reclamó que ese instrumento terminó siendo "lo menos transitorio" para volverese "prácticamente permanente".

El titular de la entidad agregó que en la reforma se establece "la prohibicón que el Banco Central le compre directamente al Tesoro títulos públicos". Solo quedarían habilitadas aquellas "utilidades que solo puedan ser usadas para cancelar deuda, no para financiar gasto correinte del Tesoro". Con esa modificación se restringiría que el Banco Central "emita pesos sin respaldo para solventar gastos del tesoro".

Otro de los puntos a los que hizo mención Bausili fue a remoción de las autoridades del Banco Central para lo que se requerirá "una definición clara de las causales de remoción" y se incluirá al Congreso de la Nación en esa decisión para "preservar de las presiones políticas del Poder Ejectivo a las autoridades" de la entidad "cuando exista un conflicto de interes".

Los fundamentos del Banco Central

Durante una ponencia que el viceministro del Banco Central, Vladimir Werning brindó a medios de comunicación, entre ellos A24.com, explicó que la reforma "establece una hoja de ruta" para "dar previsibilidad a la economía a largo plazo" y apuntó contra quienes aseguran que "un poco de inflación, no es grave".

Según las autoridades de la entidad, el Banco Central tendrá como prioridad la estabilidad macroeconómica lo que contribuiría a preservar el valor de la moneda. Para eso, se limitaría "el uso de sus herramientas a fines monetarios".

Consultado por la prensa, Werning exiplicó que "las herramientas que eliminamos" en la reforma son las que "contribuyen a la dominancia fiscal de la política monetaria, las que no eliminamos son las que contribuyen al equilibrio monetario".

El diagnóstico que realizaron los funcionarios del organismo monetario, se basó en entender la inflación como la define el Premio Nóbel de Economía, Thomas Sargent: "La inflación persistentemente elevada es siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal, donde el Banco Central es su cómplice monetario".

Consultado por la prensa, Werning indicó que con la reforma del Banco Central se trata de "cerrar todos los grifos de liquidez que están habilitados hoy y que se han usado para financiar déficits fiscales. Estamos cambiando el marco jurídico de lo que el Banco Central tiene facultad de hacer".

El funcionario planteó que si esas "canillas se limitan", deriva en una "discusión presupuestaria" donde el Tesoro "tiene que tener una política impositiva visible a la ciudadanía". En su lugar, debe entonces "explicitar cuál es el financiamiento impositivo del presupuesto".

El impacto de la inflación desde 2003 a 2023

Según lo explicado por Werning, la tasa de inflación durante el período de 2002 a 2023 fue 50.140%. Además, agregó el concepto de "daño patrimonial" al Banco Central conformado por la pérdida de reservas líquidas, la emisión de dinero (entre los que se encuentran los AT's y otros dividendos), la emisión de dinero endógeno (pago de intereses a bancos por la emisión de instrumentos como Lebac y Leliq).

  • Pérdida de reservas líquidas que representan el 18% del PBI, equivalente a 116 mil millones de dólares
  • Adelantos transitorios que representan el 22% del PBI, equivalente a 142 mil millones de dólares
  • Dividendos que representan el 18% del PBI, equivalente a 113 mil millones de dólares
  • Otros que representan el 7% del PBI, equivalente a 43 mil millones de dólares
  • Pago de intereses a bancos que representan el 21% del PBI, equivalente a 138 mil millones de dólares

Según lo calculado por las autoridades del Banco Central, el total de acumulado alcanza entonces el 85% del PBI, equivalente a 553 mil millones de dólares.

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