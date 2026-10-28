Desafío Matemático: una propuesta fácil de responder

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

21 + 13 = 34

La expresión queda así: 34 × 3 - 20 ÷ 4 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

34 × 3 = 102 | 20 ÷ 4 = 5

La expresión queda así: 102 - 5 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

102 - 5 = 97 | 97 + 29 = 126

La expresión queda así: 126

Resultado final: 126

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.