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Desafío Matemático: una propuesta fácil de responder

Este Desafío Matemático exige ordenar correctamente cada operación y no caer en una respuesta equivocada.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío depende de los paréntesis
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío depende de los paréntesis

Este Desafío Matemático pone en juego la atención y el razonamiento, porque la cuenta parece directa pero esconde una trampa común: resolver en el orden equivocado. La consigna es calcular correctamente, antes de que pasen 10 segundos, la siguiente expresión: (21 + 13) × 3 - 20 ÷ 4 + 29.

Leé también Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta antes de responder
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(21 + 13) × 3 - 20 ÷ 4 + 29

Para avanzar sin confundirse, conviene recordar la jerarquía de operaciones. Primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden evita que una cuenta sencilla termine con un resultado incorrecto.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución completa, vale la pena hacer un intento mental o con lápiz y papel. La clave no está en correr, sino en respetar cada prioridad de la cuenta.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

21 + 13 = 34

La expresión queda así: 34 × 3 - 20 ÷ 4 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío depende de los paréntesis

34 × 3 = 102 | 20 ÷ 4 = 5

La expresión queda así: 102 - 5 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

102 - 5 = 97 | 97 + 29 = 126

La expresión queda así: 126

Resultado final: 126

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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