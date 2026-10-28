Cuáles son las fechas de cobro para los JUBILADOS de ANSES en NOVIEMBRE 2026

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro de noviembre para Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos perciben sus haberes en la apertura del mes calendario:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre de 2026.

¿Cuánto cobran los jubilados en mano en el calendario de noviembre?

Los montos netos que se acreditan en las cuentas bancarias de la seguridad social quedan conformados de la siguiente forma:

Jubilación mínima con bono: perciben $514.027,73 netos en mano ($444.027,73 de básico más $70.000 del adicional no remunerativo).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cobra $425.222,18 netos de bolsillo ($355.222,18 de haber base más el bono de $70.000).

PNC por Invalidez o Vejez: totalizan $380.819,41 netos finales ($310.819,41 de básico más el refuerzo).

Jubilación máxima del SIPA: trepa a un tope de $2.987.886,17 brutos mensuales.

¿Cómo consultar la fecha y sucursal bancaria de pago en Mi ANSES?

Para confirmar la entidad financiera asignada y ratificar el día de acreditación: