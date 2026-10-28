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Cuáles son las fechas de cobro para los JUBILADOS de ANSES en NOVIEMBRE 2026

El organismo previsional definió el cronograma de acreditaciones bancarias para el anteúltimo mes del año. La diagramación organiza los pagos en dos tandas según el nivel de ingresos y la terminación de documento.

Cuáles son las fechas de cobro para los JUBILADOS de ANSES en NOVIEMBRE 2026

Cuáles son las fechas de cobro para los JUBILADOS de ANSES en NOVIEMBRE 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema bancario completo que regirá durante noviembre de 2026 para el pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

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El cronograma oficial de acreditaciones comenzará a ejecutarse a partir del lunes 9 de noviembre con los beneficiarios que perciben el haber mínimo garantizado. Los depósitos de este mes incorporan el reajuste previsional del 1,9% derivado del IPC, elevando el haber base a $444.027,73, que alcanza los $514.027,73 netos de bolsillo al adicionarse el bono extraordinario de $70.000.

¿Cuáles son las fechas de cobro de noviembre para jubilados que cobran la mínima?

Cu&aacute;les son las fechas de cobro para los JUBILADOS de ANSES en NOVIEMBRE 2026

Cuáles son las fechas de cobro para los JUBILADOS de ANSES en NOVIEMBRE 2026

El primer tramo del calendario previsional se distribuye a lo largo de diez días hábiles continuos para quienes perciben hasta un haber mínimo con bono de $70.000:

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro de noviembre para jubilados que superan la mínima?

Los titulares del sistema contributivo con ingresos mensuales más altos cobran durante la última semana del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro de noviembre para Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos perciben sus haberes en la apertura del mes calendario:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre de 2026.

¿Cuánto cobran los jubilados en mano en el calendario de noviembre?

Los montos netos que se acreditan en las cuentas bancarias de la seguridad social quedan conformados de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima con bono: perciben $514.027,73 netos en mano ($444.027,73 de básico más $70.000 del adicional no remunerativo).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cobra $425.222,18 netos de bolsillo ($355.222,18 de haber base más el bono de $70.000).

  • PNC por Invalidez o Vejez: totalizan $380.819,41 netos finales ($310.819,41 de básico más el refuerzo).

  • Jubilación máxima del SIPA: trepa a un tope de $2.987.886,17 brutos mensuales.

¿Cómo consultar la fecha y sucursal bancaria de pago en Mi ANSES?

Para confirmar la entidad financiera asignada y ratificar el día de acreditación:

  • Acceder al portal web oficial o a la app Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Cuándo y dónde cobro".

  • Verificar la sucursal de pago asignada y constatar que los fondos estén autorizados para su extracción.

En pocas palabras

  • ANSES: Pagos de jubilaciones y pensiones en noviembre de 2026 iniciarán el 9 de noviembre.
  • Jubilados (mínima): Cobran desde el 9 hasta el 20 de noviembre según terminación de DNI.
  • Jubilados (superior a mínima): Percibirán haberes desde el 24 hasta el 30 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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