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Tremenda polémica en las redes tras conocerse cuál es el hombre más sexy de 2026

Tremenda polémica en las reder tras que importane actor de 55 años fuera elegido el hombre más sexy del mundo. Enterate.

Tremenda polémica en las redes tras conocerse cuál es el hombre más sexy de 2026

Hay hombres que conquistan a primera vista y otros cuyo atractivo parece crecer con los años. Noah Wyle pertenece a esa segunda categoría. El actor que enamoró a toda una generación como el doctor John Carter en ER acaba de recibir uno de los reconocimientos más comentados de Hollywood: la revista People lo eligió como el hombre vivo más sexy de 2026. Y su reacción fue tan inesperada como el anuncio.

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A los 55 años, con el pelo entrecano, barba y una imagen que combina madurez y atractivo, Wyle se quedó con uno de los títulos más codiciados del espectáculo. La noticia se conoció este martes 27 de octubre y rápidamente recorrió las redes sociales, donde sus fanáticos celebraron la elección.

Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta del propio protagonista. Cuando se enteró de que había sido elegido, creyó que todo era una broma. “Pensé que sonaba a una tomada de pelo. Ni en un millón de años imaginé que recibiría semejante honor”, contó en una entrevista con People.

Lejos de mostrarse como una estrella que esperaba semejante distinción, el actor reconoció que necesitó procesar la noticia. Y hubo alguien fundamental para que terminara aceptándola: su esposa, Sara Wells, quien lo convenció de que el reconocimiento también tenía que ver con la persona que es fuera de las cámaras.

“Ella cree que soy un buen tipo y que la clase de persona que soy, como padre y como esposo, merece ser reconocida”, explicó Wyle.

La elección llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Después de convertirse en un rostro inolvidable de la televisión durante los años noventa, el actor atraviesa una nueva etapa de popularidad gracias a The Pitt, el drama médico que lo devolvió al centro de la escena y conquistó tanto a sus antiguos seguidores como a una nueva generación de espectadores.

En la ficción interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch, un médico de emergencias que debe enfrentarse a jornadas agotadoras, decisiones límite y situaciones humanas que ponen a prueba su vocación. Su trabajo recibió importantes reconocimientos, entre ellos dos premios Emmy consecutivos como mejor actor protagonista de una serie dramática.

Sin embargo, para muchos, Noah Wyle siempre será el doctor John Carter de ER. Tenía apenas 22 años cuando comenzó a interpretar al joven estudiante de medicina en 1994 y compartió pantalla con figuras como George Clooney, Anthony Edwards y Julianna Margulies. Durante diez temporadas, su personaje creció frente a millones de espectadores y se convirtió en uno de los más queridos de la serie.

Tres décadas después, volvió a ponerse en la piel de un médico, pero desde otro lugar: el de un profesional experimentado, atravesado por el desgaste emocional y las dificultades de una profesión en la que cada decisión puede cambiarlo todo.

Su transformación también parece haber conquistado a Hollywood. Ya no es solamente aquel joven que despertaba suspiros frente al televisor, sino un actor maduro que convirtió el paso del tiempo en parte de su atractivo. La barba entrecana, la actitud relajada y una imagen alejada de la perfección artificial terminaron de consolidar su perfil de galán.

Fuera de los sets, Wyle lleva una vida mucho más tranquila de lo que podría imaginarse. Está casado con Sara Wells desde 2014 y es padre de tres hijos: Owen y Auden, de su anterior matrimonio con Tracy Warbin, y Frances, fruto de su relación actual.

En la entrevista con People, el actor también habló de sus costumbres cotidianas. Le gusta preparar el desayuno, escribir, hacer ejercicio, pasear a sus perros y lavar los platos, una actividad que encuentra especialmente terapéutica. Su familia, en tanto, recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y humor, y él anticipó que seguramente tendrá que soportar las bromas durante mucho tiempo.

La elección de Wyle también marca un nuevo capítulo en la historia de este reconocimiento anual. El actor sucede a Jonathan Bailey, elegido en 2025, y se suma a una lista de figuras como Patrick Dempsey, Paul Rudd, Idris Elba, Chris Evans y George Clooney, quien recibió el título en dos oportunidades.

A los 55 años, Noah Wyle demuestra que el atractivo no tiene fecha de vencimiento. Mientras su carrera atraviesa un nuevo momento de esplendor, el actor que conquistó al público como médico en ER vuelve a estar en boca de todos, esta vez por un título que jamás imaginó recibir.

Y quizás ahí esté parte de su encanto: no parece estar intentando recuperar al galán que fue en los años noventa. Hoy, con más experiencia, una carrera renovada y una vida familiar consolidada, disfruta de una versión de sí mismo que terminó conquistando incluso a quienes creían conocerlo desde siempre.

En pocas palabras

  • Noah Wyle: El actor de 55 años fue elegido el hombre más sexy de 2026 por la revista People.
  • Reacción: Wyle creyó que era una broma y necesitó la convicción de su esposa para aceptar el honor.
  • Trayectoria: El actor vive un buen momento profesional, destacando su papel en la serie "The Pitt".
Resumen generado por Thinkindot AI
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