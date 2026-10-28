Incertidumbre en Israel: Netanyahu es el más votado, pero no le alcanza para formar gobierno

Los partidos árabes, claves para formar Gobierno

El principal adversario de Netanyahu es Gadi Eisenkot, cuyo partido Yashar! conseguiría entre 21 y 23 diputados. La oposición también incluye a fuerzas encabezadas por Naftali Bennett, Yair Lapid y Avigdor Lieberman, con diferencias ideológicas que podrían dificultar un acuerdo.

Los partidos árabes aparecen como actores fundamentales para definir el próximo Gobierno. Las proyecciones les atribuyen de 18 a 21 escaños, un resultado que podría permitir a Eisenkot y sus aliados alcanzar la mayoría, aunque durante la campaña hubo resistencias a negociar con esas formaciones.

La elección estuvo marcada por las consecuencias del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, las guerras posteriores, el costo de vida y las críticas a Netanyahu por los fallos de seguridad y las causas judiciales por corrupción que enfrenta.

Con una participación cercana al 77%, la votación dejó debilitados a varios socios ultranacionalistas y religiosos del primer ministro. Si las proyecciones se confirman, Israel afrontará semanas de negociaciones para determinar quién podrá formar Gobierno y si Netanyahu consigue prolongar su extensa trayectoria política.

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