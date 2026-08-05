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Desafío Matemático: este problema pone a prueba tu razonamiento

Este Desafío Matemático de dificultad media pone a prueba la atención al orden correcto: una cuenta con paréntesis, multiplicación, división, suma y resta que puede confundir si se resuelve de apuro.

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Desafío Matemático: este problema pone a prueba tu razonamiento

Este Desafío Matemático parece una cuenta más de esas que se resuelven en pocos segundos, pero tiene un detalle clave: los paréntesis modifican el recorrido. Si se avanza de izquierda a derecha sin mirar la jerarquía de operaciones, el resultado puede desviarse rápido. Por eso, el reto no está en hacer cálculos difíciles, sino en respetar el orden correcto sin saltear etapas.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar esta expresión?

La expresión para resolver es: 11 × 7 - 18 ÷ 3 + (8 + 9) × 3

Antes de mirar la solución, conviene recordar la regla básica: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden es el que evita errores frecuentes en este tipo de juego matemático.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Ahora sí, intentá resolver la cuenta por tu cuenta antes de seguir. Anotá cada reducción y compará tu procedimiento con el desarrollo paso a paso. La clave está en no dejarse llevar por la apariencia simple de la expresión.

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 11 × 7 - 18 ÷ 3 + 17 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 7 = 77 | 18 ÷ 3 = 6 | 17 × 3 = 51

La expresión queda así: 77 - 6 + 51

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

77 - 6 = 71 | 71 + 51 = 122

La expresión queda así: 122

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema pone a prueba tu razonamiento

Resultado final: 122

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de reto funciona como un entrenamiento breve para la atención, la memoria de trabajo y la precisión: en pocos pasos obliga a frenar, ordenar la cuenta y revisar cada decisión antes de avanzar.

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