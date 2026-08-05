Desafío Matemático: este problema pone a prueba tu razonamiento

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 11 × 7 - 18 ÷ 3 + 17 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 7 = 77 | 18 ÷ 3 = 6 | 17 × 3 = 51

La expresión queda así: 77 - 6 + 51

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

77 - 6 = 71 | 71 + 51 = 122

La expresión queda así: 122

Resultado final: 122

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de reto funciona como un entrenamiento breve para la atención, la memoria de trabajo y la precisión: en pocos pasos obliga a frenar, ordenar la cuenta y revisar cada decisión antes de avanzar.