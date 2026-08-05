Desafío Matemático: este problema pone a prueba tu razonamiento

1) Paréntesis
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 11 × 7 - 18 ÷ 3 + 17 × 3
2) Multiplicación y división
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
11 × 7 = 77 | 18 ÷ 3 = 6 | 17 × 3 = 51
La expresión queda así: 77 - 6 + 51
3) Sumas y restas
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
77 - 6 = 71 | 71 + 51 = 122
La expresión queda así: 122
Resultado final: 122
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de reto funciona como un entrenamiento breve para la atención, la memoria de trabajo y la precisión: en pocos pasos obliga a frenar, ordenar la cuenta y revisar cada decisión antes de avanzar.