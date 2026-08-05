Revelan detalles de los últimos audios de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven asesinado por la nueva Nahir Galarza de Chaco

Según se escucha en la grabación, la víctima manifestaba que el vidrio roto era un problema menor en comparación con los golpes que había recibido. También relataba que, durante el altercado, la mujer le rompió una cadena que llevaba puesta al tironearlo con fuerza. En el mismo audio expresaba su desconcierto por algunas conductas que consideraba excesivas, como revisar constantemente su teléfono celular e incluso modificar la fotografía de perfil de sus redes sociales sin autorización.

De acuerdo con su relato, esas situaciones se habían vuelto habituales y generaban un clima de tensión permanente. En la conversación con su amigo, Álvarez Guardia describía esos comportamientos como señales de una relación que había dejado de ser saludable y que se encontraba marcada por los conflictos.

Otro de los audios conocidos en las últimas horas reconstruye una secuencia distinta, pero igualmente violenta. En esa grabación, el hombre asegura que, tras una discusión, decidió abrir la puerta para que Cantero abandonara la vivienda. Sin embargo, sostiene que ella tomó las llaves de la camioneta y luego lo dejó encerrado.

Siempre según el relato de la víctima, una vez que quedó sin posibilidad de salir del lugar, la mujer habría provocado los daños contra el vehículo. Posteriormente, explicó que al día siguiente Cantero regresó a la vivienda mientras él descansaba durante la tarde. Indicó que ingresó a la casa pese a que su madre se encontraba presente y que, después de dejar nuevamente las llaves, le envió un mensaje consultándole cuánto costaría reemplazar el vidrio roto.

Los investigadores analizan ahora la relevancia de ese intercambio, ya que permitiría establecer una cronología de los hechos y confirmar parte de los episodios denunciados por el propio Álvarez Guardia ante personas de máxima confianza.

A estos audios se sumó además un video registrado por la víctima, que fue difundido por uno de sus amigos. En esas imágenes puede verse el estado en el que había quedado su teléfono celular y también el vidrio destruido de la camioneta, elementos que coinciden con la descripción realizada en los mensajes de voz.

Quienes compartieron ese material señalaron que decidieron hacerlo público después del crimen para aportar información sobre situaciones que, aseguran, Julián había vivido tiempo atrás y que hoy adquieren una importancia especial dentro de la investigación judicial.

Para los allegados de la víctima, el contenido de esos registros refleja que existían antecedentes de conflictos reiterados y que Julián había comentado en distintas oportunidades los problemas que atravesaba en la relación.

El avance de estas nuevas pruebas se suma a la información brindada días atrás por la fiscal Ana González de Pacce, quien confirmó la existencia de un antecedente formal que hasta ahora no había trascendido públicamente.

La representante del Ministerio Público explicó que en noviembre de 2025 Julián Álvarez Guardia había realizado una denuncia vinculada a hechos de violencia, aunque posteriormente decidió no impulsar la acción judicial correspondiente.

Como consecuencia de esa decisión, el expediente no avanzó y terminó siendo archivado. No obstante, tras el homicidio y la aparición de nuevos elementos, ese antecedente volvió a cobrar relevancia dentro del expediente principal, ya que permite reconstruir parte del contexto previo al crimen.

La fiscal aclaró que la denuncia efectivamente existió, pero remarcó que la falta de continuidad procesal impidió que la Justicia desarrollara una investigación más profunda en aquel momento.

Ahora, con la incorporación de los audios, el video y los testimonios de personas cercanas a la víctima, los investigadores intentan establecer si esos episodios conformaban un patrón de violencia previo al desenlace fatal.

El caso ha generado una fuerte repercusión debido a que los nuevos registros muestran aspectos de la vida cotidiana de la pareja que hasta ahora permanecían desconocidos para la opinión pública. En particular, los mensajes de voz permiten escuchar directamente el relato de Álvarez Guardia sobre situaciones que aseguraba haber sufrido meses antes de perder la vida.

Mientras tanto, el expediente continúa avanzando con distintas medidas probatorias ordenadas por la fiscalía. Los investigadores trabajan sobre pericias, declaraciones testimoniales y el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados para reconstruir con precisión la dinámica de la relación y determinar qué ocurrió en las horas previas al crimen.

La aparición de estos audios también abrió un nuevo debate sobre la importancia de denunciar y sostener las acciones judiciales cuando existen episodios de violencia dentro de una pareja. Si bien cada situación posee características particulares, especialistas sostienen que este tipo de antecedentes puede resultar fundamental para comprender el contexto de un hecho posterior y facilitar el trabajo de la Justicia.

En este escenario, el material aportado por amigos y familiares adquiere un valor significativo, ya que permite conocer de primera mano cómo describía la víctima las situaciones que atravesaba. Los registros, además, podrían complementarse con otras pruebas documentales o periciales que aún permanecen bajo análisis.

Por el momento, Victoria Cantero continúa siendo la única imputada en la investigación por el homicidio de Julián Álvarez Guardia. La fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de trabajo destinadas a esclarecer el caso y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Con el correr de los días, la causa continúa incorporando nuevos elementos que buscan reconstruir el vínculo entre ambos y determinar si los episodios narrados por la víctima constituyen antecedentes relevantes para comprender el desenlace de una historia marcada, según surge de los testimonios y registros conocidos hasta ahora, por conflictos, agresiones y hechos de violencia que habían comenzado mucho antes del crimen que hoy investiga la Justicia.