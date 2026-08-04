Horóscopo de hoy: qué le depara a tu signo este martes 4 de agosto con la Luna en Tauro

¿La única contra de esta Luna? Ojo con la terquedad. Empeñarse en tener la razón a toda costa o resistirse a pequeños cambios de planes puede volverte inflexible sin sentido. Adaptate un toque y vas a ver cómo todo fluye sin esfuerzo.

Para cerrar este martes con la mejor onda, regálate un mimo al final del día: una comida rica en casa, una ducha caliente sin apuro o simplemente un rato de desconexión para descansar como corresponde.

Predicciones signo por signo: martes 4 de agosto

Aries: Te baja la aceleración. Día clave para poner orden en tus cuentas, presupuestar el mes y no hacer gastos por impulso.

Tauro: Con la Luna en tu signo te sentís en tu elemento. Estás con la intuición filosa, buen humor y una presencia que se hace notar.

Géminis: Momento de recargar pilas en silencio. No te sobrecargues de compromisos y regálate pausas de descanso durante el día.

Cáncer: Excelente sintonía social. Buen día para conectar con amigos, proponer ideas en grupo o buscar aliados para tus metas.

Leo: El foco se pone en tus objetivos profesionales. Mostrá tu trabajo con solidez y vas a ver cómo reconocen tu esfuerzo.

Virgo: Clima astral hiper favorable. Tu mente pragmática se combina con la Luna para avanzar a pasos agigantados en tus proyectos.

Aprovechar el sentido práctico de la Luna en Tauro te va a permitir resolver tareas pendientes sin acumular estrés. Foto: Ideogram, Horóscopo.

Libra: Buen momento para encarar temas financieros profundos. Si tenías que saldar deudas o renegociar pagos, hoy es el día.

Escorpio: La Luna enfrente te pone la lupa en tus vínculos. Buscá consensos con tu pareja o socios y soltá las ganas de controlar todo.

Sagitario: Hora de acomodar la rutina. Organizá tu espacio de trabajo, planificá tus horarios y cuidá tu alimentación en el laburo.

Capricornio: Pura fluidez creativa y buena onda. Excelente martes para encarar proyectos personales, el romance y el disfrute.

Acuario: El foco se te va a la casa y los afectos. Dedicale tiempo a tu espacio seguro y resolvé temas pendientes del hogar.

Piscis: Charlas amables y mente despejada. Genial para destrabar mails, hacer llamadas clave y coordinar la logística de la semana.

Tres tips para exprimir la energía de hoy

Enfocate en lo concreto: Agarrá una sola tarea importante y terminala antes de saltar a la siguiente.

Auditá tus consumos: Aprovechá el ojo clínico de Tauro para recortar esos gastos hormiga que se te van sin darte cuenta.

Regalate un ritmo pausado: Hacé las cosas con tranquilidad; vas a rendir el doble si no te dejas contagiar por el apuro ajeno.

Preguntas Frecuentes (FAQ)