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Horóscopo de hoy: qué le depara a tu signo este martes 4 de agosto con la Luna en Tauro

La Luna en el signo de la tierra aporta calma, foco en el bolsillo y ganas de bajar un cambio este martes. Enterate signo por signo.

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La Luna en Tauro nos baja a tierra este martes 4 de agosto para ponerle foco al bolsillo

La Luna en Tauro nos baja a tierra este martes 4 de agosto para ponerle foco al bolsillo, la paciencia y el confort. Foto: Horóscopo, Ideogram.

Arranca de verdad la semana y el cielo nos pide pisar el freno. Este martes 4 de agosto de 2026, el zodíaco entero siente un cambio de vibra hermoso gracias al paso de la Luna por el signo de Tauro. Si el inicio del mes venía medio acelerado o con la cabeza a mil, hoy es el día ideal para recuperar la calma y poner las cosas en su lugar.

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Tauro es pura estabilidad, sentido práctico y disfrute de lo tangible. Esta energía nos conecta directo con la necesidad de ordenar los números, resolver lo importante sin caer en la desesperación y regalarle al cuerpo un ritmo mucho más amable y sostenido.

En el laburo y los estudios, la jornada premia la constancia por sobre la improvisación. Es un gran día para encarar planillas, organizar presupuestos, poner al día la agenda de agosto y avanzar en esas tareas de hormiga que requieren paciencia y buena letra.

En el plano personal y de relaciones, la vibra taurina afloja las tensiones y nos pone más receptivos. Las charlas son más pausadas, la comunicación busca ser constructiva y aumenta las ganas de compartir momentos sencillos pero de calidad con la gente que de verdad suma.

¿La única contra de esta Luna? Ojo con la terquedad. Empeñarse en tener la razón a toda costa o resistirse a pequeños cambios de planes puede volverte inflexible sin sentido. Adaptate un toque y vas a ver cómo todo fluye sin esfuerzo.

Para cerrar este martes con la mejor onda, regálate un mimo al final del día: una comida rica en casa, una ducha caliente sin apuro o simplemente un rato de desconexión para descansar como corresponde.

Predicciones signo por signo: martes 4 de agosto

  • Aries: Te baja la aceleración. Día clave para poner orden en tus cuentas, presupuestar el mes y no hacer gastos por impulso.

  • Tauro: Con la Luna en tu signo te sentís en tu elemento. Estás con la intuición filosa, buen humor y una presencia que se hace notar.

  • Géminis: Momento de recargar pilas en silencio. No te sobrecargues de compromisos y regálate pausas de descanso durante el día.

  • Cáncer: Excelente sintonía social. Buen día para conectar con amigos, proponer ideas en grupo o buscar aliados para tus metas.

  • Leo: El foco se pone en tus objetivos profesionales. Mostrá tu trabajo con solidez y vas a ver cómo reconocen tu esfuerzo.

  • Virgo: Clima astral hiper favorable. Tu mente pragmática se combina con la Luna para avanzar a pasos agigantados en tus proyectos.

Aprovechar el sentido pr&aacute;ctico de la Luna en Tauro te va a permitir resolver tareas pendientes sin acumular estr&eacute;s. Foto: Ideogram, Hor&oacute;scopo.

Aprovechar el sentido práctico de la Luna en Tauro te va a permitir resolver tareas pendientes sin acumular estrés. Foto: Ideogram, Horóscopo.

  • Libra: Buen momento para encarar temas financieros profundos. Si tenías que saldar deudas o renegociar pagos, hoy es el día.

  • Escorpio: La Luna enfrente te pone la lupa en tus vínculos. Buscá consensos con tu pareja o socios y soltá las ganas de controlar todo.

  • Sagitario: Hora de acomodar la rutina. Organizá tu espacio de trabajo, planificá tus horarios y cuidá tu alimentación en el laburo.

  • Capricornio: Pura fluidez creativa y buena onda. Excelente martes para encarar proyectos personales, el romance y el disfrute.

  • Acuario: El foco se te va a la casa y los afectos. Dedicale tiempo a tu espacio seguro y resolvé temas pendientes del hogar.

  • Piscis: Charlas amables y mente despejada. Genial para destrabar mails, hacer llamadas clave y coordinar la logística de la semana.

Tres tips para exprimir la energía de hoy

  • Enfocate en lo concreto: Agarrá una sola tarea importante y terminala antes de saltar a la siguiente.

  • Auditá tus consumos: Aprovechá el ojo clínico de Tauro para recortar esos gastos hormiga que se te van sin darte cuenta.

  • Regalate un ritmo pausado: Hacé las cosas con tranquilidad; vas a rendir el doble si no te dejas contagiar por el apuro ajeno.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

  • ¿Qué signos sienten más el impacto positivo de esta Luna?

    Los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) van a andar con un nivel de efectividad y paz mental envidiables.

  • ¿Qué cristal o elemento potencia la estabilidad hoy?

    Un cuarzo rosa para armonizar la energía afectiva o un ojo de tigre para blindar la determinación y el bolsillo.

En pocas palabras

  • La Luna en Tauro: Aporta calma y foco en las finanzas.
  • Impacto Astrológico: Favorece la constancia en el trabajo y la comunicación constructiva.
  • Consejo Diario: Evitar la terquedad y disfrutar de momentos sencillos al final del día.
Resumen generado por Thinkindot AI
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