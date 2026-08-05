El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre: recorrerá Córdoba, Buenos Aires y Luján

El recorrido de León XIV por Sudamérica

La gira comenzará en Uruguay, donde el Papa permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Allí recorrerá las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida.

Luego viajará a la Argentina para desarrollar su agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de partir hacia Perú, donde permanecerá entre el 11 y el 17 de noviembre. En territorio peruano, el itinerario incluye visitas a Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

El comunicado del Vaticano

La Nunciatura Apostólica explicó que el viaje fue organizado luego de que el Pontífice aceptara las invitaciones formuladas por los gobiernos y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

"El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países", señala el comunicado oficial.

El texto también precisa el recorrido previsto, aunque aclara que los detalles de las actividades pastorales y protocolares serán difundidos más adelante.

El mensaje de Cancillería tras la confirmación del viaje

Tras el anuncio oficial del Vaticano, el canciller Pablo Quirno celebró la confirmación de la visita apostólica y recordó que meses atrás había entregado personalmente la invitación del presidente Javier Milei al Pontífice.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", escribió el funcionario en sus redes sociales.

Además, confirmó las fechas de la estadía del Papa en el país y aseguró que el Gobierno ya trabaja junto a la Santa Sede en la organización del viaje. "El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos", expresó Quirno.

El mensaje de Cancillería se conoció minutos después de que el Vaticano oficializara la gira sudamericana del Pontífice, que también incluirá escalas en Uruguay y Perú.