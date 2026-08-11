Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 18 + 8 × 27 - 7 × 7 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 27 = 216 | 7 × 7 = 49

La expresión queda así: 18 + 216 - 49 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 216 = 234 |

234 - 49 = 185 |

185 + 30 = (?)

Resultado final: 215

El error más común en esta cuenta aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el cierre. Por eso, este juego es una buena manera de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasa una regla clave de matemática cotidiana.