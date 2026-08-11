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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 18 + 8 × (16 + 11) - 7 × 7 + 30

Leé también Desafío matemático: pocos logran llegar al resultado en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 18 + 8 × 27 - 7 × 7 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 27 = 216 | 7 × 7 = 49

La expresión queda así: 18 + 216 - 49 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 216 = 234 |

234 - 49 = 185 |

185 + 30 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación puede sorprenderte al resolver

Resultado final: 215

El error más común en esta cuenta aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el cierre. Por eso, este juego es una buena manera de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasa una regla clave de matemática cotidiana.

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