Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 21 × 21 + 21 × 2 - (21 + 21)
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 21 × 21 + 21 × 2 - (21 + 21)
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
Paso 1: Paréntesis
Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis:
21 + 21 = 42
La expresión queda:
21 × 21 + 21 × 2 - 42
Paso 2: Multiplicaciones
Se realizan las multiplicaciones:
21 × 21 = 441
21 × 2 = 42
La expresión queda:
441 + 42 - 42
Paso 3: Sumas y restas
Ahora se resuelven las operaciones de izquierda a derecha:
441 + 42 = 483
483 - 42 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.