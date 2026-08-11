Desafío matemático: pocos logran llegar al resultado en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión (18 + 9) × 7 - 24 ÷ 4 + 37.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión (18 + 9) × 7 - 24 ÷ 4 + 37.
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 9 = 27
La expresión queda así: 27 × 7 - 24 ÷ 4 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
27 × 7 = 189 | 24 ÷ 4 = 6
La expresión queda así: 189 - 6 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
189 - 6 = 183 |
183 + 37 = (?)
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, con una cuenta corta pero bien ordenada.