En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: pocos logran llegar al resultado en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Banner Seguinos en google DESK
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión (18 + 9) × 7 - 24 ÷ 4 + 37.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 9 = 27

La expresión queda así: 27 × 7 - 24 ÷ 4 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

27 × 7 = 189 | 24 ÷ 4 = 6

La expresión queda así: 189 - 6 + 37

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar esta operación?

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

189 - 6 = 183 |

183 + 37 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 220

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, con una cuenta corta pero bien ordenada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
El desafío matemático que casi nadie resuelve en menos de 10 segundos
Desafío Matemático: esta operación puede sorprenderte al resolver
Desafío Matemático: resolvé con calma esta cuenta con signos paso a paso

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar