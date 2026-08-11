Desafío matemático: pocos logran llegar al resultado en menos de 10 segundos

18 + 9 = 27

La expresión queda así: 27 × 7 - 24 ÷ 4 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

27 × 7 = 189 | 24 ÷ 4 = 6

La expresión queda así: 189 - 6 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

189 - 6 = 183 |

183 + 37 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 220

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, con una cuenta corta pero bien ordenada.