El curioso nombre con sus hermanos llaman al pequeño Amancio

Minutos después, Bautista volvió a homenajear al pequeño con una segunda historia. En esa oportunidad eligió una foto de ambos juntos y un mensaje mucho más breve, pero igual de afectuoso: "Feliz cumple, enano".

Aunque suele mantener un perfil bajo y evita exponer demasiado su vida privada, cada tanto Bautista comparte momentos especiales junto a sus hermanos, especialmente en fechas importantes.

El cumpleaños de Amancio fue una nueva oportunidad para demostrar el fuerte vínculo que los une. Las imágenes, tomadas al aire libre, reflejan la complicidad y el afecto entre ambos, pero fue ese inesperado "mini Anakin Skywalker" el detalle que terminó robándose todas las miradas y convirtiéndose en el comentario más tierno de la jornada.

Amancio es el más pequeño del lado del papá, él y Rufina son los hijos que tuvo con la China Suárez, mientras que Bautista, Beltrán y Benicio son los niños que tuvo con Pampita, que por su lado tiene también a Ana, su última hija con García Moritán.