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El curioso nombre con sus hermanos llaman al pequeño Amancio

Trascendió el llamativo apodo con el que sus hermanos llaman a Amancio Vicuña que sorprendió a todos. Enterate.

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El curioso nombre con sus hermanos llaman al pequeño Amancio

Amancio Vicuña celebró este martes sus 6 años y, entre los saludos familiares, hubo uno que se robó toda la atención. Bautista Vicuña, el hijo mayor de Benjamín Vicuña, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y sorprendió al revelar el tierno apodo con el que llama a su hermano menor.

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A través de sus historias de Instagram, el adolescente publicó dos imágenes junto al pequeño y dejó al descubierto la complicidad que existe entre ambos. Sin embargo, fue una frase en particular la que terminó conquistando a sus seguidores.

"Mi mini Anakin Skywalker. Siempre voy a estar para verte crecer y cuidarte. Te amo, enano", escribió Bautista sobre una divertida selfie en la que Amancio aparece tapándole parte del rostro mientras ambos sonríen a cámara.

La referencia al recordado personaje de Star Wars no pasó desapercibida y rápidamente generó ternura entre quienes siguen de cerca a la familia Vicuña. El llamativo apodo dejó en evidencia la cercanía entre los hermanos y el cariño que comparten.

Minutos después, Bautista volvió a homenajear al pequeño con una segunda historia. En esa oportunidad eligió una foto de ambos juntos y un mensaje mucho más breve, pero igual de afectuoso: "Feliz cumple, enano".

Aunque suele mantener un perfil bajo y evita exponer demasiado su vida privada, cada tanto Bautista comparte momentos especiales junto a sus hermanos, especialmente en fechas importantes.

El cumpleaños de Amancio fue una nueva oportunidad para demostrar el fuerte vínculo que los une. Las imágenes, tomadas al aire libre, reflejan la complicidad y el afecto entre ambos, pero fue ese inesperado "mini Anakin Skywalker" el detalle que terminó robándose todas las miradas y convirtiéndose en el comentario más tierno de la jornada.

Amancio es el más pequeño del lado del papá, él y Rufina son los hijos que tuvo con la China Suárez, mientras que Bautista, Beltrán y Benicio son los niños que tuvo con Pampita, que por su lado tiene también a Ana, su última hija con García Moritán.

En pocas palabras

  • 6 años de Amancio Vicuña: El hijo de Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños rodeado de saludos familiares.
  • Emotivo mensaje de Bautista: El hermano mayor compartió tiernas historias de Instagram dedicadas al homenajeado.
  • Apodo tierno: Bautista Vicuña sorprendió al llamar a su hermano menor "mini Anakin Skywalker".
Resumen generado por Thinkindot AI
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