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Rosalia hizo enojar a todo Chile: la tremena frase por la que piden cancelarla

Polémica: el comentario de Rosalía que indignó a Chile, "¿Cómo vas a decir eso?". Mirala.

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Rosalia hizo enojar a todo Chile: la tremena frase por la que piden cancelarla

Lo que debía ser una nueva noche de celebración para Rosalía en Chile terminó convirtiéndose en una inesperada tormenta en redes sociales. En medio de su exitoso LUX Tour, la artista española pronunció una frase que muchos fanáticos interpretaron como una desafortunada referencia a los terremotos que marcaron la historia del país. El resultado fue inmediato: críticas, pedidos de cancelación y un intenso debate en las redes sociales.

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La cantante atraviesa uno de sus mejores momentos en territorio chileno. Las cuatro fechas programadas en el Movistar Arena —24, 25, 27 y 29 de julio— agotaron localidades y confirmaron el enorme fenómeno que representa en el país. Incluso, según datos de YouTube Charts, Santiago es actualmente la tercera ciudad del mundo que más escucha a Rosalía, solo detrás de Ciudad de México y Buenos Aires.

Sin embargo, el inicio del show cambió completamente el clima.

"Que tiemble y que retumbe la tierra", lanzó la artista apenas comenzó el recital, una expresión que muchos entendieron como una metáfora para encender al público, pero que otros consideraron completamente fuera de lugar por la historia sísmica de Chile.

Las redes sociales explotaron casi de inmediato: "¿Cómo vas a decir eso en Chile?", escribió un usuario. "¿Esta mujer no sabe lo que pasa acá?", cuestionó otro. "La ignorancia lleva al desastre", fue otro de los mensajes que rápidamente comenzó a viralizarse.

El enojo escaló tan rápido que varios usuarios incluso comenzaron a pedir la cancelación de la cantante, acusándola de no medir el impacto de sus palabras en un país donde los terremotos forman parte de la memoria colectiva.

Del otro lado aparecieron quienes defendieron a la española y aseguraron que la frase era simplemente una expresión artística utilizada para darle fuerza al comienzo del espectáculo y que no existía ninguna intención de burlarse de la realidad chilena.

La discusión terminó dividiendo a las redes entre quienes hablaron de una grave falta de sensibilidad y quienes consideraron que se trató de una reacción exagerada.

La controversia llega, además, en un momento particularmente delicado para la artista, que todavía arrastra repercusiones por otra fuerte polémica ocurrida tras la final del Mundial 2026.

Luego de la victoria de España sobre Argentina, Rosalía compartió una historia en sus redes utilizando la canción La perla, un gesto que muchos argentinos interpretaron como una burla hacia el país. Aquella publicación generó una ola de críticas y pedidos de cancelación que rápidamente recorrieron las redes sociales.

En pocas palabras

  • Polémica: Rosalía causó indignación en Chile con una frase que evocó los terremotos.
  • Reacción: Sus comentarios generaron críticas, pedidos de cancelación y debate en redes sociales.
  • Defensa: Otros argumentaron que fue una expresión artística sin intención de ofender.
Resumen generado por Thinkindot AI
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