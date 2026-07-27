Rosalia hizo enojar a todo Chile: la tremena frase por la que piden cancelarla

Las redes sociales explotaron casi de inmediato: "¿Cómo vas a decir eso en Chile?", escribió un usuario. "¿Esta mujer no sabe lo que pasa acá?", cuestionó otro. "La ignorancia lleva al desastre", fue otro de los mensajes que rápidamente comenzó a viralizarse.

El enojo escaló tan rápido que varios usuarios incluso comenzaron a pedir la cancelación de la cantante, acusándola de no medir el impacto de sus palabras en un país donde los terremotos forman parte de la memoria colectiva.

Del otro lado aparecieron quienes defendieron a la española y aseguraron que la frase era simplemente una expresión artística utilizada para darle fuerza al comienzo del espectáculo y que no existía ninguna intención de burlarse de la realidad chilena.

La discusión terminó dividiendo a las redes entre quienes hablaron de una grave falta de sensibilidad y quienes consideraron que se trató de una reacción exagerada.

La controversia llega, además, en un momento particularmente delicado para la artista, que todavía arrastra repercusiones por otra fuerte polémica ocurrida tras la final del Mundial 2026.

Luego de la victoria de España sobre Argentina, Rosalía compartió una historia en sus redes utilizando la canción La perla, un gesto que muchos argentinos interpretaron como una burla hacia el país. Aquella publicación generó una ola de críticas y pedidos de cancelación que rápidamente recorrieron las redes sociales.