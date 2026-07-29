La Joaqui confirmó la separación de Luck Ra, explicó los motivos e hizo un firme pedido

En cuanto a los motivos del final del romance, La Joaqui puntualizó: "No tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él. Más bien tiene que ver con deseos de futuro y etapas distintas", precisó sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

La cantante dejó en claro que la ruptura se dio en buenos términos y conservan los mejores momentos atravesados durante el vínculo: "Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor con el que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa", señalaron.

El firme pedido que hicieron La Joaqui y Luck Ra tras confirmar la separación

En el comunicado donde confirmaron su separación, La Joaqui y Luck Ra pidieron a los medios que respeten el momento de dolor que se encuentran viviendo.

"Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales", comentaron.

"También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre", concluyó el escrito.