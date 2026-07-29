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La Joaqui confirmó la separación de Luck Ra, explicó los motivos e hizo un firme pedido

Los cantantes La Joaqui y Luck Ra compartieron un comunicado desde las redes sociales donde confirmaron el final del noviazgo y dieron las razones.

29 jul 2026, 12:23
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La Joaqui confirmó la separación de Luck Ra, explicó los motivos e hizo un firme pedido

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La Joaqui confirmó la separación de Luck Ra, explicó los motivos e hizo un firme pedido

Tras varios días de rumores e incertidumbre tras la información que se conoció en LAM (América Tv), finalmente este miércoles La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra tras dos años de noviazgo.

La cantante compartió un comunicado desde su cuenta en Instagram que después fue compartido por su ahora expareja donde explicaron los motivos de la separación.

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"Queremos comunicar antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin", comenzó el escrito subido a las redes sociales.

"Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él", se agregó.

En cuanto a los motivos del final del romance, La Joaqui puntualizó: "No tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él. Más bien tiene que ver con deseos de futuro y etapas distintas", precisó sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

La cantante dejó en claro que la ruptura se dio en buenos términos y conservan los mejores momentos atravesados durante el vínculo: "Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor con el que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa", señalaron.

El firme pedido que hicieron La Joaqui y Luck Ra tras confirmar la separación

En el comunicado donde confirmaron su separación, La Joaqui y Luck Ra pidieron a los medios que respeten el momento de dolor que se encuentran viviendo.

"Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales", comentaron.

"También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre", concluyó el escrito.

     

 

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