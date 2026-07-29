A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONFLICTO LATENTE

Mauro Icardi, contra las cuerdas: su hija Francesca le suplicó volver al país con un desgarrador mensaje

Francesca Icardi se volcó a sus redes sociales para reclamarle a su papá que quiere volver a la Argentina. La reacción de jugador.

29 jul 2026, 12:19
Banner seguínos en google Primicias Ya
Mauro Icardi, contra las cuerdas: su hija Francesca le suplicó volver al país con un desgarrador mensaje

Mauro Icardi, contra las cuerdas: su hija Francesca le suplicó volver al país con un desgarrador mensaje

Mauro Icardi, contra las cuerdas: su hija Francesca le suplicó volver al país con un desgarrador mensaje

Mauro Icardi, contra las cuerdas: su hija Francesca le suplicó volver al país con un desgarrador mensaje

Wanda Nara viene pidiendo desde hace tiempo, por diferentes vías, que Mauro Icardi firme de una vez por todas la documentación para que sus hijas puedan volver al país. En medio de ese conflicto, Francesca —quien este viernes comienza su primer día de secundaria— pidió desesperadamente volver a la Argentina.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la nena apareció y rogó volver, en un mensaje dirigido directamente a su papá, quien había vuelto de Milán junto a la China Suárez, sin resolver la situación y para pasar el cumpleaños de Amancio Vicuña. "Quiero volver. Hola, esta es mi cuenta de Instagram oficial", escribió Francesca desde sus redes. Las fotos se viralizaron rápidamente por cómo la niña, de apenas 11 años, manifiesta y exige que su papá le permita volver a estar en su país, con sus amigos y en su escuela.

Leé también

El duro mensaje de Mauro Icardi tras el ultimátum de la Justicia: "Qué triste es..."

El duro mensaje de Mauro Icardi tras el ultimátum de la Justicia: Qué triste es...

El periodista Fede Flowers compartió estas imágenes en su cuenta de X y brindó información sobre lo que está pasando, en sintonía con lo que había adelantado un día antes Pepe Ochoa, quien contó que había hablado con Francesca y que la nena le pidió lo mismo: poder volver al país. "Francesca Icardi exige en su cuenta oficial volver a Argentina. Le está pidiendo a su papá Mauro que firme la autorización para tramitar los documentos que les permita regresar a nuestro país", señaló el cronista de LAM.

Por su parte, Mauro Icardi sacó un comunicado para responder y aclarar varias cuestiones, en el que volvió a apuntar contra el juez que lo está obligando a resolver esta situación, remarcando que con solo una firma sus hijas podrían estar hoy en el país. Wanda Nara, en tanto, sostiene que como adultos deben resolver la vida de sus hijas sin complicarla como está ocurriendo en este momento.

El posteo de Mauro Icardi, en medio de la guerra con Wanda Nara con sus hijas

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos: la Justicia ordenó al futbolista completar y firmar, en un plazo de 24 horas, el formulario para tramitar los nuevos pasaportes de sus hijas, y le prohibió salir del país hasta hacerlo. Tras ser notificado de la medida, Icardi publicó un fuerte descargo en sus redes: "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos", escribió, y cuestionó que la prohibición de salida se haya dictado "sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer".

El futbolista también planteó dudas sobre la jurisdicción del caso, al remarcar que sus hijas son italianas y se encuentran en Italia, donde ese mismo día había una audiencia por el mismo asunto. Además, cuestionó los tiempos de la Justicia argentina, al señalar que el pedido de la otra parte se presentó ocho días después del hecho denunciado y que recién ahora aparecen "resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas". Quien incumpla la intimación podría recibir una multa de 200 millones de pesos, en medio de un conflicto que escaló tras el robo en la casa de Wanda Nara en Milán, donde los delincuentes se llevaron la documentación de las niñas.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Wanda Nara

Lo más visto