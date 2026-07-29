Mauro Icardi, contra las cuerdas: su hija Francesca le suplicó volver al país con un desgarrador mensaje

El posteo de Mauro Icardi, en medio de la guerra con Wanda Nara con sus hijas

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos: la Justicia ordenó al futbolista completar y firmar, en un plazo de 24 horas, el formulario para tramitar los nuevos pasaportes de sus hijas, y le prohibió salir del país hasta hacerlo. Tras ser notificado de la medida, Icardi publicó un fuerte descargo en sus redes: "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos", escribió, y cuestionó que la prohibición de salida se haya dictado "sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer".

El futbolista también planteó dudas sobre la jurisdicción del caso, al remarcar que sus hijas son italianas y se encuentran en Italia, donde ese mismo día había una audiencia por el mismo asunto. Además, cuestionó los tiempos de la Justicia argentina, al señalar que el pedido de la otra parte se presentó ocho días después del hecho denunciado y que recién ahora aparecen "resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas". Quien incumpla la intimación podría recibir una multa de 200 millones de pesos, en medio de un conflicto que escaló tras el robo en la casa de Wanda Nara en Milán, donde los delincuentes se llevaron la documentación de las niñas.