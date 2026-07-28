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Furor en Netflix: la serie coreana de 10 episodios más vista por los fans del K-drama

Esta serie coreana es uno de los K-dramas más intensos de Netflix. Con apenas diez capítulos, todavía sorprende a quienes la descubren.

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Furor en Netflix: la serie coreana de 10 episodios más vista por los fans del K-drama. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie coreana de 10 episodios más vista por los fans del K-drama. (Foto: Archivo)

Netflix cuenta con cientos de series coreanas, pero pocas lograron despertar tantas conversaciones como Extracurricular. A pesar de haber llegado al catálogo de la N roja en 2020, este K-drama continúa siendo una de las propuestas más oscuras y diferentes del género, gracias a una historia que combina suspenso, drama y crimen con una mirada incómoda sobre la adolescencia.

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Lejos de los romances tradicionales que suelen identificar a las producciones coreanas, Extracurricular apostó por un relato cargado de tensión, donde cada decisión de sus protagonistas tiene consecuencias imprevisibles. Esa combinación convirtió a la serie en una recomendación recurrente entre quienes buscan historias intensas y alejadas de los clichés.

De qué trata Extracurricular, la serie coreana en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "La doble vida de un estudiante modelo que acaba de sumergirse en el mundo del crimen da un giro cuando una compañera de clase se interesa en su secreto".

La trama sigue la vida de Oh Jisoo, un estudiante ejemplar que pasa completamente desapercibido dentro de su escuela. Sus calificaciones son sobresalientes y mantiene un perfil bajo frente a profesores y compañeros.

Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta esconde una realidad completamente distinta. Sin apoyo familiar y con la necesidad de financiar sus estudios y su propia supervivencia, desarrolla un negocio clandestino vinculado a una aplicación destinada a brindar seguridad a jóvenes que ejercen la prostitución.

Lo que inicialmente parece un plan cuidadosamente organizado comienza a desmoronarse cuando una compañera descubre su secreto. Desde ese momento, la tranquilidad desaparece y la historia se convierte en una carrera constante para evitar que todo salga a la luz.

El elenco principal de Extracurricular

  • Kim Dong-hee
  • Jung Da-bin
  • Park Ju-hyun
  • Nam Yoon-su
  • Choi Min-soo
  • Kim Yeo-jin
  • Park Hyuk-kwon

Extracurricular, un K-drama que apuesta por el realismo

A diferencia de otras series juveniles, Extracurricular evita romantizar los conflictos que presenta. La producción aborda problemáticas como el bullying, la explotación sexual, la violencia, la desigualdad económica y la presión académica desde una perspectiva cruda.

Cada episodio profundiza en las consecuencias que generan las decisiones de los protagonistas, mostrando que ningún camino ilegal ofrece una salida sencilla.

Ese enfoque fue uno de los aspectos más valorados por buena parte de la crítica especializada, que destacó la capacidad de la serie para mantener la tensión sin abandonar el desarrollo psicológico de sus personajes.

Cuántos episodios tiene Extracurricular en Netflix

La serie está compuesta por diez episodios con una duración que oscila entre los 44 y los 72 minutos.

Desde el primer capítulo, la historia mantiene un ritmo constante, alternando momentos de suspenso con escenas cargadas de dramatismo. Cada episodio introduce nuevos conflictos que modifican el rumbo de los personajes y elevan el nivel de riesgo.

Lejos de ofrecer respuestas simples, el guion apuesta por situaciones moralmente ambiguas que invitan al espectador a reflexionar sobre las circunstancias que enfrentan los protagonistas.

Por qué sigue siendo una de las mejores series de Netflix

A pesar del paso del tiempo, Extracurricular continúa apareciendo entre las recomendaciones de quienes disfrutan los thrillers psicológicos y los dramas criminales.

Su capacidad para combinar tensión, actuaciones sólidas y personajes complejos la mantiene vigente dentro del catálogo de Netflix, incluso frente al constante estreno de nuevos K-dramas.

Además, representa una alternativa ideal para quienes desean descubrir una faceta diferente de las producciones surcoreanas, mucho más cercana al cine negro que al romance tradicional.

La historia demuestra cómo una decisión aparentemente sencilla puede desencadenar una cadena de acontecimientos imposibles de controlar. Esa sensación permanente de incertidumbre es, precisamente, uno de los motivos por los que miles de espectadores continúan recomendándola.

Mirá el tráiler oficial de Extracurricular en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La serie coreana "Extracurricular" se destaca por su enfoque oscuro y realista.
  • Trama: Un estudiante modelo oculta un negocio clandestino que pone en riesgo su vida y la de sus compañeros.
  • Producción: Con solo 10 episodios, el K-drama aborda temas como el bullying y la explotación desde una perspectiva cruda.
Resumen generado por Thinkindot AI
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