Ni vinagre ni bicarbonato: la forma IDEAL para limpiar el lavarropas y dejarlo como nuevo

Sin embargo, Diego Fernández, ingeniero químico especializado en mantenimiento doméstico y creador de contenidos en redes sociales, explicó que esa combinación no produce el efecto que la mayoría imagina.

Según detalló desde su cuenta de Instagram, ambos productos reaccionan entre sí y terminan neutralizando gran parte de sus propiedades. "El bicarbonato y el vinagre se anulan entre sí", explicó el especialista.

La espuma que aparece al mezclarlos puede transmitir la sensación de que están eliminando la suciedad, aunque en realidad se trata simplemente de una reacción química que libera dióxido de carbono y agua.

Por qué la mezcla no limpia como muchos creen

Fernández explicó que el bicarbonato de sodio posee propiedades útiles para determinadas aplicaciones domésticas, pero por sí solo no tiene la capacidad suficiente para eliminar depósitos minerales importantes ni los residuos incrustados que suelen acumularse dentro del tambor.

Respecto del vinagre, reconoció que sí posee cierto poder desincrustante gracias a su acidez, aunque aclaró que su concentración es relativamente baja para este tipo de tareas.

De acuerdo con el ingeniero químico, lograr una limpieza profunda utilizando únicamente vinagre requeriría cantidades muy superiores a las que habitualmente se emplean en una casa.

Incluso señaló que serían necesarios aproximadamente dos litros de vinagre industrial o hasta cuatro litros de vinagre de cocina para obtener un resultado comparable al de otros productos específicos.

Por eso, considera que utilizar pequeñas cantidades de vinagre junto con bicarbonato no genera el efecto de limpieza que muchas personas esperan.

El producto que recomienda un ingeniero químico

En lugar de recurrir a remedios caseros poco efectivos, Fernández recomienda utilizar ácido cítrico.

Este compuesto presenta un nivel de acidez superior al del vinagre tradicional y resulta mucho más eficiente para eliminar restos de detergente, acumulaciones de cal y suciedad adherida en el interior del lavarropas.

Además, destacó que el ácido cítrico es menos agresivo para los componentes internos del electrodoméstico cuando se utiliza correctamente, lo que ayuda a preservar su funcionamiento durante más tiempo.

Su capacidad para disolver depósitos minerales también contribuye a evitar obstrucciones y mejorar el rendimiento general del equipo.

Cómo limpiar correctamente el lavarropas

El procedimiento recomendado por el especialista es muy sencillo y no requiere desmontar ninguna pieza del aparato.

Los pasos son los siguientes:

Colocar cuatro cucharadas de ácido cítrico directamente dentro del tambor.

Seleccionar un ciclo largo de lavado o el programa específico de limpieza si el modelo lo incluye.

Utilizar agua caliente para potenciar el efecto del producto.

Esperar a que el ciclo finalice por completo antes de volver a utilizar el lavarropas.

Este proceso permite eliminar residuos que normalmente permanecen adheridos al interior del tambor y en otras zonas donde el agua circula durante cada lavado.

Cada cuánto conviene hacer la limpieza

El mantenimiento preventivo también es una parte importante del cuidado del electrodoméstico.

Fernández recomienda repetir este procedimiento aproximadamente cada tres o cuatro meses.

La frecuencia puede variar según el uso que tenga el lavarropas. En hogares donde se realizan varios lavados diarios, puede resultar conveniente realizar la limpieza con mayor regularidad.

Mantener esta rutina ayuda a prevenir la acumulación de cal, restos de detergente y microorganismos que suelen provocar malos olores.

Además, permite conservar un mejor rendimiento del equipo y extender su vida útil.

Los hábitos que ayudan a mantener el lavarropas impecable

La limpieza periódica es solo una parte del mantenimiento. Existen otros hábitos cotidianos que pueden marcar una diferencia importante.

Uno de los principales consiste en dejar abierta la puerta del tambor una vez terminado el lavado.

Esta simple acción facilita la ventilación del interior y reduce considerablemente la humedad, un ambiente ideal para la aparición de moho y bacterias.

También resulta recomendable evitar el exceso de detergente y suavizante.

Muchas personas creen que utilizar una mayor cantidad mejora el lavado, pero sucede exactamente lo contrario. El exceso de producto suele dejar residuos adheridos tanto al tambor como a las cañerías internas del equipo.

No olvidar el cajón del detergente

Otra de las zonas que requiere atención es el compartimento destinado al detergente y al suavizante.

Con el tiempo, allí pueden acumularse restos de jabón endurecido, humedad y pequeñas colonias de hongos.

Limpiarlo regularmente ayuda a evitar obstrucciones y permite que los productos se distribuyan correctamente durante cada lavado.

Las juntas de goma de la puerta también necesitan mantenimiento.

En esos pliegues suelen quedar restos de agua, pelusas y pequeñas partículas de suciedad que, si no se retiran periódicamente, terminan generando malos olores.

Después de la limpieza conviene secar todas las piezas desmontables antes de volver a colocarlas.